Лавинную опасность спрогнозировали в горах Адыгеи и Кубани до пятницы
Штормовое предупреждение в горах Адыгеи и Краснодарского края ожидается до 26 января из-за вероятности схода снежных лавин. Об этом ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает в среду, 24 января.
«В течение суток 25 и 26 января в горах Краснодарского края (исключая Сочи) и республики Адыгея выше 1000 м лавиноопасно», — цитирует сообщение ведомства RT.
Накануне опасность схода снежных лавин была объявлена в горах Карачаево-Черкесии, из-за угрозы действует экстренное предупреждение, передает НСН.
22 января в пресс-службе регионального управления МЧС предупредили, что в течение суток 23 и 24 января в горах Краснодарского края выше 1000 м лавиноопасно.
Ранее, 15 января, большую часть горнолыжных трасс на курорте «Роза Хутор» начали открывать с 09:00 утра, сообщает телеканал «360».
Днем ранее руководство курортов «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» сообщило о закрытии части трасс из-за снегопадов и лавинной опасности.