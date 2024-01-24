Глава ФАС назвал доминирующим положение Wildberries и Ozon на рынке

Маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке с суммарной долей около 80%. Об этом 24 января заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon. Вместе они занимают около 80% рынка», — сообщил он журналистам.

По его словам, потребители и компании малого и среднего бизнеса жалуются на работу маркетплейсов из-за завышения логистических затрат, навязывание невыгодных условий и начисление штрафов.

«Сейчас действует 448-е постановление, и мы для исключения в дальнейшем негативных последствий проводим с компаниями работу по добровольному устранению нарушений — изучаем практики, направляем письма, проводим совещания», — отметил Шаскольский.

Он призвал компании добровольно устранить нарушения.

7 декабря прошлого года ФАС рассказала «Известиям», что более 1,7 млн карточек товаров было заблокировано на маркетплейсах в целях предотвращения реализации контрафактной продукции.