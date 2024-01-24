Реклама
Прямой эфир
Авто
Tesla выпустит новую модель в 2025 году
Общество
Гладков сообщил о гибели всех находившихся на борту разбившегося Ил-76
Культура
Netflix сообщила о выходе продолжения сериала «Игра в кальмара» уже в 2024 году
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Мир
ЕК предложила усилить контроль в ЕС за инвестициями и экспортом технологий
Политика
ГД одобрила в I чтении поправки о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Спорт
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Мир
Президент Сербии заявил о желании купить еще два вертолета Ка-32 в РФ
Мир
Канада поставит Украине надувные катера в качестве новой военной помощи
Политика
Матвиенко предложила переименовать Минтруд и пересмотреть его функции
Культура
Кинокритик спрогнозировал победу «Оппенгеймера» в борьбе за «Оскар»
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарный груз для жителей сектора Газа
Происшествия
В Петербурге таможенники изъяли более тонны кокаина из Бельгии
Политика
В Кремле назвали суверенным решение Турции принять Швецию в НАТО
Общество
МО РФ сообщило, что потерпевший крушение Ил-76 был сбит ВСУ

Глава ФАС назвал доминирующим положение Wildberries и Ozon на рынке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке с суммарной долей около 80%. Об этом 24 января заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon. Вместе они занимают около 80% рынка», — сообщил он журналистам.

По его словам, потребители и компании малого и среднего бизнеса жалуются на работу маркетплейсов из-за завышения логистических затрат, навязывание невыгодных условий и начисление штрафов.

«Сейчас действует 448-е постановление, и мы для исключения в дальнейшем негативных последствий проводим с компаниями работу по добровольному устранению нарушений — изучаем практики, направляем письма, проводим совещания», — отметил Шаскольский.

Он призвал компании добровольно устранить нарушения.

Без суда и последствия: продавцов нелегальных товаров предлагают блокировать
По каким критериям будут определять нарушителей и что это даст потребителям

7 декабря прошлого года ФАС рассказала «Известиям», что более 1,7 млн карточек товаров было заблокировано на маркетплейсах в целях предотвращения реализации контрафактной продукции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024