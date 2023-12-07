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ФАС заблокировала более 1,7 млн карточек товаров на маркетплейсах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Более 1,7 млн карточек товаров заблокировано Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на маркетплейсах, сообщили «Известиям» в службе 7 декабря.

«Это произошло в рамках реализации практик по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами в целях предотвращения реализации контрафактной продукции», — пояснили в ФАС.

Там напомнили, что документ, консолидирующий такие практики, был разработан в июле 2023 года представителями Объединения корпоративных юристов (ОКЮР), маркетплейсов, правообладателей и антимонопольной службы.

«По итогам использования практик Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries и AliExpress Россия за III квартал 2023 года заблокировала 1 783 546 карточек товаров», — отметили в ФАС.

Как там объяснили, маркетплейсы при принятии решения о блокировке товара анализируют большой объем информации, в том числе результаты экспертиз, контрольных закупок, документы, подтверждающие происхождение товаров.

«При подготовке жалоб правообладатели также обращают внимание на «красные флажки», которые могут указывать на наличие контрафактной продукции: цена значительно ниже средней на товар, существенное количество возвратов товаров ненадлежащего качества и ряд других индикаторов», — пояснили в службе.

В ФАС считают, что механизм добросовестных практик призван содействовать реализации оригинальной продукции и исключать недобросовестное использование прав на реализацию товаров на маркетплейсах.

«На основе полученного опыта ОКЮР совместно с маркетплейсами и правообладателями планирует разработать «Белую книгу», где будут представлены успешные практики по взаимодействию участников рынка электронной торговли и защите интересов добросовестных правообладателей, на которые можно ориентироваться при подаче жалоб на контрафакт», — сообщили там.

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