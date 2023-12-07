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Без суда и последствия: продавцов нелегальных товаров предлагают блокировать

По каким критериям будут определять нарушителей и что это даст потребителям
Фото: Global Look Press
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В России предлагают во внесудебном порядке блокировать злостных нарушителей закона о защите прав потребителей. Норма коснется продавцов нелегальных товаров — запрещенных или ограниченных в обороте, например подделок. Общественный совет при Роспотребнадзоре уже направил обращение в правительство. Впрочем, правило не коснется маркетплейсов — площадки могут сами скрывать карточки нарушителей. Сейчас без суда блокируют в Сети продавцов рецептурных лекарств и алкоголя: онлайн-торговля этими товарами запрещена.

Продавцы с тайной

Общественный совет при Роспотребнадзоре предлагает без суда блокировать злостных нарушителей закона о защите прав потребителей. Речь идет о ресурсах, на которых отсутствует или не соответствует действительности информация о предпринимателе (реквизиты), а также реализуется фальсифицированная, контрафактная, контрабандная и запрещенная продукция. Окончательные критерии для блокировки предстоит разработать дополнительно. Об этом говорится в письме совета в правительство, с которым ознакомились «Известия».

Блокировать следует только те ресурсы, которые уже проигнорировали требования устранить нарушения, отказались раскрывать себя или прекращать продажи нелегальной продукции, отмечается в документе. В нем эксперты приводят официальные данные Роспотребнадзора: в первом полугодии 2023-го количество предостережений службы о недопустимости нарушений составило почти 1,6 тыс. — это на 420% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Аналогичная тенденция наблюдается и во втором полугодии: так, в июле–ноябре прирост предостережений составил 62% к шести месяцам 2022 года.

Онлайн-магазин
Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Этот вопрос уже обсудили на совещании с Роспотребнадзором в конце сентября, следует из протокола по его итогам (есть у редакции). В службе на запрос газеты не ответили, в правительстве уточнили, что обращение пока не поступало. В Минпромторге готовы рассмотреть инициативу при ее получении.

В основном сейчас доступен только судебный порядок блокировки нелегальных ресурсов. Например, это сайты с информацией о незаконной продукции — БАДах или товарах для детей с запрещенными компонентами или материалами, — пояснил «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов, один из участников сентябрьского совещания совета. — Решение о признании информации, запрещенной к распространению, принимает суд по иску Роспотребнадзора или прокуратуры.

Онлайн-магазин
Фото: TASS/Zuma

Но если на сайте вообще нет информации о юридическом лице либо она недостоверная, то блокировка по суду уже не предусмотрена, хотя это самые распространенные нарушения, подчеркнул он. В частности, именно на такие ресурсы покупатели жалуются в организацию. А внесудебная блокировка действует лишь для онлайн-продаж спиртного и рецептурных лекарств.

Что касается нелегальных продавцов на маркетплейсах, то в ОПИ убеждены, что в таких случаях блокировку должна осуществлять сама платформа по представлению Роспотребнадзора в минимально сжатые сроки. При этом за игнорирование или несвоевременное исполнение для торговых площадок должны быть установлены жесткие штрафные санкции, полагает эксперт.

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Точные формулировки

В определенной части инициатива выглядит вполне резонной: анонимной торговли не должно быть в интернете, сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Есть требование закона — размещать на сайте обязательную информацию о юрлицах, ведущих предпринимательскую деятельность, и оно должно неукоснительно выполняться всеми участниками рынка, подчеркнул эксперт.

— Однако в инициативах о блокировках «без суда и следствия» всегда существует высокая вероятность того, что пострадают именно добросовестные предприниматели, которые неосознанно могли допустить оплошность. Плюс есть высокий риск ошибок со стороны контролирующих органов, а также множество возможностей для нечестной конкуренции, — сказал эксперт. — Поэтому пока главным остается вопрос о том, какие формулировки выберут эксперты для того, чтобы скорректировать действующее регулирование.

Онлайн-аптека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сфера защиты людей от откровенно некачественных товаров, услуг и предложений, которые вводят потребителей в заблуждение, нуждается в усилении, полагает глава экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.

— Доводы, которыми подкреплена инициатива, обращают на себя внимание. Но без хорошей проработки инициативу нельзя оценить однозначно, она содержит достаточно большую степень правовой неопределенности, — отметила «Известиям» эксперт. — Плюс нужно учесть потенциальные риски — такие требования могут привести небольшие компании к потере бизнеса, если их применять по формальным основаниям.

Онлайн-магазин
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Поэтому эксперт считает: вопрос о том, чтобы в ускоренном режиме приостанавливать продажи товаров и услуг, можно рассмотреть, но только после тщательной проработки понятий, правил и регламентов такого сценария.

Это не первый подход к вопросу о внесудебной блокировке страниц и сайтов в интернете, напомнил изданию председатель Союза потребителей Петр Шелищ. За последние годы депутаты несколько раз вносили такие законопроекты в отношении БАДов и других товаров. Но правительство, как и отрасль интернет-торговли, эти предложения не поддерживало: из-за одного конкретного нарушения можно остановить работу всего сайта или мобильного приложения, потому что у протокола шифрования HTTPS, который используют продавцы в Сети, такая специфика.

Проблему нужно решать, возложив ответственность на владельца интернет-ресурса за размещение заведомо противоправной информации продавца, уверен он. Это касается предложения на его ресурсе товаров, продажа которых запрещена законом, или они не сопровождаются всей обязательной информацией о продавце, его изготовителе или импортере, добавил эксперт.

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