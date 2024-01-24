Соседка заказавшей убийство сына женщины рассказала о ее семье

Женщина, задержанная за попытку заказать убийство сына в Москве, раньше была заботливой и активной матерью, но в последние годы в семье произошел разлад. Об этом 24 января рассказала «Известиям» соседка обвиняемой Нина Ивановна.

«Мать активная была. Но в последнее время ее не видно и не слышно, раньше площадку мыла, убиралась, а сейчас тишина, не видно и не слышно. <...> Она заботливая, и как мать и хозяйка хорошая, и бабушка. Во всех отношениях она хорошая была. А сейчас у них [с сыном] что-то там разладилось», — поделилась женщина.

Также она рассказала, что у «заказчицы» помимо сына есть дочь, которая в последнее время тоже не появлялась в квартире. Сын задержанной, как рассказывает Нина Ивановна, недавно вернулся из тюрьмы, где провел около 10 лет по статье о наркотиках.

«В последнее время я их вообще уже не вижу. Какое-то время здесь и дочка жила, и внук. Сына один раз видела. Он идет такой: «Здравствуйте!» Я говорю: «А кто это». Он: «Вы меня не узнаете?» А потом уже до меня дошло. Я-то его видела более 10 лет назад. Он сидел за наркотики», — уточнила соседка.

Помимо этого у матери, отметила женщина, есть еще несколько объектов недвижимости. Три квартиры в одном доме и еще одна в другом месте. В двух проживали родственники, а еще одна сдавалась.

Также о конфликтах внутри семьи «Известиям» рассказала арендатор одной из квартир подозреваемой. Она поделилась, что утром 24 января потерпевший пришел к ней и заявил, что его мать умерла. А потом добавил, что на самом деле родительницу задержали и все вопросы по аренде квартиры теперь нужно решать с ним.

Переговоры женщины, которая помогала своей подруге организовать убийство сына, с «киллером» попали на видео. Кадрами в своем Telegram-канале поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На кадрах видно, что встреча проходит в кафе. Исполнитель поинтересовался, как нужно будет отчитаться о выполнении заказа. На что женщина ответила, что доказательств не нужно, достаточно позвонить матери пострадавшего и сказать фразу «банан вкусный». Также по диалогу ясно, что «киллер» успел получить 500 тыс. рублей за якобы исполнение своего заказа.

Ранее в этот день правоохранители задержали двух женщин, которые планировали заказное убийство сына одной из них из корыстных побуждений. Мать потерпевшего попросила подругу помочь в поисках киллера, который совершит убийство за вознаграждение в 1 млн рублей, а полученные после смерти сына деньги обещала поделить пополам. Так, женщины обратились к знакомому, который якобы должен был связать их с убийцей. Однако мужчина обратился в полицию.