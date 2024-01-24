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В Москве задержали двух женщин по подозрению в подготовке заказного убийства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве правоохранители задержали двух женщин, которые планировали организовать заказное убийство сына одной из них из корыстных побуждений. Об этом 24 января сообщили в столичном главке СК РФ.

Мать потерпевшего попросила подругу помочь в поисках киллера, который совершит убийство за вознаграждение в 1 млн рублей, а полученные после смерти сына деньги поделить пополам. Так, женщины обратились к знакомому, который якобы должен был связать их с убийцей. Однако мужчина обратился в полицию.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий соучастницы получили легендированную информацию об исполнении убийства сына по найму, в связи с чем одна из женщин лично передала мужчине за совершенное преступление часть денежных средств в размере 500 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что у заказчицы было неприязненное отношение к сыну, вызванное конфликтами в семье. В том числе конфликты были связаны с распределением материальных средств и ценностей.

Благодаря грамотно спланированным совместным действиям следователей главного следственного управления СК РФ по Москве и сотрудников столичной полиции заказное убийство было предотвращено.

Расследование уголовного преступления продолжается. Собранные полицейскими материалы переданы в последующие органы для принятия процессуальных решений.

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Ранее, в декабре, в Санкт-Петербурге был арестован предприниматель Александр Тютин, заказавший несколько убийств. Его умысел также был не доведен до конца: информация о его планах вовремя попала к полиции. Рассказал о них, как сообщал источник «Известий», сам исполнитель убийства. По версии следствия, обвиняемый заказал убийство сожителя бывшей жены из ревности.

До этого Тютин был осужден за организацию убийства семьи бизнесмена Дмитрия Зейналова из четырех человек, совершенного в 2005 году. Предпринимателя, его беременную жену и двоих детей убили с особой жестокостью в их коттедже.

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