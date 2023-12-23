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Суд в Санкт-Петербурге арестовал заказавшего несколько убийств предпринимателя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 20 февраля бизнесмена Александра Тютина, задержанного за организацию заказного убийства любовника жены. Об этом 23 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

«Невский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Тютина», — говорится в сообщении.

Тютин, как сообщают правоохранители, свой умысел до конца не довел — информация о его планах вовремя попала к полиции. Рассказал о них, как сообщает источник «Известий», сам исполнитель убийства.

По версии следствия, обвиняемый заказал убийство сожителя бывшей жены из ревности. Также он попросил исполнителя избить его бывшую супругу, чтобы она попала в больницу. Таким образом злоумышленник хотел отомстить за то, что бывшая жена «после развода утащила 34 млн рублей».

«Я задержан за приготовление к убийству сожителя моей жены бывшей, де-юре фактически существующей. Он живет в Турции, в Алании», — рассказал бизнесмен.

Также в пресс-службе сообщили, что Тютин и его адвокат возражали против избранной меры пресечения и ходатайствовали о домашнем аресте или запрете определенных действий.

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Бизнесмен уже был судим за организацию убийства семьи бизнесмена Дмитрия Зейналова из четырех человек, совершенного в 2005 году. Предпринимателя, его беременную жену и двоих детей убили с особой жестокостью в их коттедже в садоводстве «Серебряный ручей» под Петербургом. Только в 2018 году Тютин был задержан во время очередного заказа — он планировал убить племянницу своей умершей жены, которая претендовала на наследство. На этот раз «киллером» оказался полицейский. Недавно он освободился из мест лишения свободы.

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