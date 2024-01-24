Автобус с детьми перевернулся под Выборгом. Об этом 24 января сообщили в Telegram-канале главка МВД России по Санкт-Петербургу и в Ленинградской области.

«По предварительной информации, сегодня в 8:50 на автодороге Пески – Сосново – Подгорье в Выборгском районе Ленинградской области 38-летний водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на бок», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в салоне автобуса в момент аварии находилось восемь школьников, никто из них не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В ноябре на Сахалине съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус с 25 людьми. В ДТП пострадала несовершеннолетняя 2006 года рождения.