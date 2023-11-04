На Сахалине перевернулся пассажирский автобус с 25 людьми

На Сахалине съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус с людьми. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«В Тымовском районе произошло опрокидывание пассажирского автобуса. <...> 10 км от пгт Тымовское на автодороге Александровск-Сахалинский — Тымовское произошел съезд в кювет пассажирского рейсового автобуса», — говорится в сообщении ведомства.

В ДТП пострадала несовершеннолетняя 2006 года рождения — медики поставили диагноз ушиб бедра, но она отказалась от госпитализации.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что ДТП случилось недалеко от железнодорожной станции Лось. Как видно на кадрах с места происшествия, автобус, сбивший своего водителя, проехал мимо остановки и, взрезавшись в забор, переехал через тротуар.