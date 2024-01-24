Два питбуля напали на женщину в Симферополе
Женщина подверглась нападению двух питбулей в Симферополе. Об этом 24 января сообщила прокуратура Республики Крым.
«По предварительной информации, 20 января 2024 года две собаки породы питбуль возле домовладения по улице Целинной в городе Симферополе напали на женщину», — рассказало ведомство в своем Telegram.
Женщина получила телесные повреждения в виде множественных ран голени правой ноги. Ведется проверка.
Ранее, 19 января, большая бойцовская собака напала и покусала мужчину вместе с его псом. Инцидент произошел на улице Есенина около детского сада. Женщина выгуливала бойцовскую собаку без намордника.