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Японцы возмутились новой мисс Япония украинского происхождения

Би-би-си: японцы возмущены новой мисс Япония украинского происхождения
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Фото: Miss Japan Association
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Получение титула «Мисс Япония» моделью украинского происхождения Каролиной Шиино вызвало споры японских пользователей в социальных сетях. Об этом сообщил телеканал Би-би-си в среду, 24 января.

Как отмечается, 22 января на конкурсе красоты «Мисс Япония – 2024» победила украинка Каролина Шиино. 26-летняя модель, родившаяся в украинском Тернополе, переехала в Японию в возрасте пяти лет. Она стала первой натурализованной гражданкой Японии, победившей на конкурсе, и ее победа вызвала споры жителей страны о том, что значит быть японкой и может ли вообще модель не японского происхождения носить данный титул. Тот факт, что у Шиино нет японских корней, расстроил многих пользователей в социальных сетях.

Одни пользователи назвали ее победу знамением времени, другие заявили, что она не выглядит, как мисс Япония.

«Эта особа, которую выбрали мисс Япония, даже не метиска, а стопроцентная, чистая украинка. Понятно, что она красива, но это же мисс Япония! Где же здесь японскость?» — приводит издание комментарий одного из пользователей соцсети X (бывш. Twitter).

Другой комментатор высказал похожую мысль.

«Если бы она была наполовину [японкой], конечно, нет проблем. Но она этнически на 0% японка и даже не родилась в Японии», — написал он.

Кое-кто из пользователей также указал на то, что победа Шиино посылает «неправильный сигнал» жителям Японии.

«Я думаю, что японцы, естественно, воспримут негативно, что европейскую внешность назвали самой красивой японкой», — говорится в еще одном комментарии.

Многие японцы также сочли, что выбор победительницей конкурса украинки был политизирован.

«Если бы она родилась русской, она бы не победила. Ни в коем случае. Очевидно, что теперь критерии — это политическое решение. Какой печальный день для Японии!» — написал один из комментаторов.

По красоте: Голубева на «Мисс Вселенная» и откровенный показ Потемкиной
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В ноябре прошлого года победу в 72-м международном конкурсе «Мисс Вселенная», проходящем в Сальвадоре, одержала 23-летняя участница от Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Второе и третье места заняли представительница Таиланда Аннтония Порсильд и участница от Австралии Морайа Уилсон. В этом году в конкурсе принимали участие девушки из 84 стран.

Россию представляла мисс Россия 2023 года 22-летняя студентка Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. На конкурсе она показала национальный костюм «Царевна Лебедь», созданный модельером Ольгой Моляровой.

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