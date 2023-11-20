Реклама
Прямой эфир
Мир
Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Мир
Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля
Общество
Путин заявил о преображении Чечни
Мир
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Мир
В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией
Общество
Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей
Мир
В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины
Политика
В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе
Мир
МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
Политика
В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма
Мир
В МИД РФ заявили об эвакуации из Газы оставшихся россиян в ближайшие дни
Армия
Депутат Госдумы сообщил о возвращении 80 тел военных РФ в ходе обмена с Украиной

По красоте: Голубева на «Мисс Вселенная» и откровенный показ Потемкиной

Главные новости шоу-бизнеса и светской жизни
0
Фото: Getty Images/Hector Vivas
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федор Бондарчук, Милош Бикович и Юлия Пересильд получили статуэтки премии VOICE «Главные лица». Жена рэпера Мота собрала звездных друзей в «Барвиха Luxury Village» на турнире по бальным танцам. Александр Петров впервые вышел в свет с «непубличной» новоиспеченной женой. Дизайнер Белла Потемкина в день рождения устроила модный показ. Главная российская красавица 2023 года Маргарита Голубева представила Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Сальвадоре. «Известия» рассказывают о самом главном из жизни знаменитостей и героев светской хроники на прошлой неделе.

Премия журнала VOICE

Открыла неделю грандиозная премия VOICE «Главные лица», которая задала планку всем остальным светским мероприятиям, запланированным до воскресенья. Хотя тягаться с такой явкой — задача не из простых. В старинных интерьерах Московского драматического театра им. А.С. Пушкина 13 ноября вручили статуэтки самым успешным представителям кино и телевидения, музыки, бизнеса и других сфер. И действительно, проще сказать, кого на премии не было. Пока на одном пресс-волле Виктория Боня впервые демонстрировала результаты преображения после пластики, на другом позировал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков, по соседству певица Зара общалась с прессой, а на втором этаже, устроившись на подоконнике, вела светские беседы актриса Марина Федункив.

Открыла торжественную церемонию INSTASAMKA, исполнив хит «За деньги да». Ведущими вечера стали Регина Тодоренко и Владимир Маркони. Первую награду вручили Федору Бондарчуку. Он стал лучшим в номинации «Главные лица. Продюсер». Ведущие вспомнили его проекты, вышедшие в этом году, — «Фишер», «Слово пацана», «Балет» и другие.

Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Люся Чеботина и Филипп Киркоров
Люся Чеботина и Филипп Киркоров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Мадонна Мур
Мадонна Мур
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Марина Федункив
Марина Федункив
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Милош Бикович
Милош Бикович
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ксения Бородина
Ксения Бородина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Яна Рудковская
Яна Рудковская
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Егор Крид
Егор Крид
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Неловко, неудобно немножко одному стоять, потому что за перечисленные работы здесь со мной должны стоять как минимум пять моих товарищей. Тем не менее, принимая эту награду коллективную, в первую очередь «НМГ Студии», пользуясь случаем, хочу поблагодарить авторов, — сказал Бондарчук.

В категории «Главные лица. Режиссура» награду получил Евгений Сангаджиев. Лауреатами в этот вечер в разных номинациях также стали Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Милош Бикович, Яна Рудковская, Люся Чеботина, Юлия Пересильд, Егор Крид, Никита Кологривый, Алексей Пинский, Мадонна Мур и многие другие. Фееричным финалом церемонии стало шоу Crave Airlines с Риналем Мухаметовым в роли главы экипажа воздушного судна.

Турнир по бальным танцам

В четверг эстафету приняли Мария Мельникова (жена рэпера Мота) и Руслан Айдаев. Они собрали звездных друзей в «Барвиха Luxury Village» на турнире по спортивным бальным танцам Midnight Ball. Среди гостей были Яна Рудковская, Ксения Бородина, Регина Тодоренко и другие знаменитости, которые стали свидетелями яркого шоу. Более ста танцевальных пар боролись за победу в европейской и латиноамериканской программах.

— Нам хотелось в первую очередь популяризировать такой красивый вид спорта, показать, какие прекрасные танцовщики в нашей стране, насколько они сильные. Они годами занимают лидирующие позиции. В России самая сильная школа бального танца в мире, — сказала Мария журналистам.

Сама Мария Мельникова тоже в этот вечер вышла на паркет. Она выступила с шестикратным чемпионом мира. Сюрпризом для зрителей стал номер Seville (Artik&Asti) и Мота.

Мы же на «ты»

Одной из самых обсуждаемых тем светской хроники на неделе стал первый совместный выход Александра Петрова с новоиспеченной женой Викторией. Они появились на премьере фильма «Дворец» Романа Полански в кинотеатре «Москва» на Охотном Ряду. В этом фильме актер исполнил одну из ведущих ролей.

Александр и Виктория выбрали образы в одной цветовой гамме — оттенки серого, черного и белого. Актер не отпускал руку супруги ни на минуту, но быстро увел 22-летнюю спутницу от камер, ведь Виктория не из индустрии и в принципе непубличный человек. Также на премьере появились мама Александра Петрова и две его сестры.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Актер Александр Петров с женой Викторией

Первый светский раут пары примечателен еще и тем, что до сентября 2023 года никто вообще не знал, что Петров расстался со Стасей Милославской — с ней в отношениях актер был с 2019 года. Петров сам оповестил фанатов в соцсетях, что женился на Виктории почти сразу после случайного знакомства на улице. «Когда она — понимаешь в секунду», — написал актер. По слухам, Милославская узнала о расставании за несколько минут до публикации фото Петрова из загса, но сама актриса этого не подтверждает.

Хотя Петров и весь его «малинов цвет» из близких женщин притянули к себе внимание СМИ и камер на этой красной дорожке, среди гостей премьеры были также замечены дизайнер Алена Ахмадулина, визажист Лена Крыгина, стилист Влад Лисовец, актеры Юлия Бордовских, Александра Киселева, Анар, светские львицы Инна Жиркова и Анна Брострем, также Дмитрий Маликов, Надя Ручка, Лина Дембикова, фотограф и экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков.

Показ Беллы Потемкиной

Закрывал неделю показ Беллы Потемкиной Belle Boudoir, который еще раз подтвердил тренд на откровенную сексуальность, о котором сегодня говорят модные эксперты. Модели продефилировали в ультракоротких шортах, кружевных чулках, прозрачных платьях и блузках, эффектных корсетах. Среди зрителей в первом ряду был Филипп Киркоров, который пришел лично поздравить дизайнера. Шоу она устроила в свой день рождения.

Филипп Киркоров и Белла Потемкина
Фото: пресс-служба Беллы Потемкиной
Фото: пресс-служба Беллы Потемкиной
Фото: пресс-служба Беллы Потемкиной
Фото: пресс-служба Беллы Потемкиной
Фото: пресс-служба Беллы Потемкиной
Фото: пресс-служба Беллы Потемкиной
Фото: пресс-служба Беллы Потемкиной
Белла Потемкина
Фото: пресс-служба Беллы Потемкиной

Показ продолжила вечеринка. Виновница торжества сменила несколько нарядов. Сначала появилась в total black с акцентом на блестящую юбку в пол (по ее словам, в этом сезоне такая должна быть у каждой), затем вышла к гостям полностью в белом — в корсете и мини-юбке с перьями. Кульминацией торжества стал вынос трехъярусного торта с фигурой женщины на самой верхушке.

Голубева на конкурсе «Мисс Вселенная»

123

Фото: REUTERS/Jose Cabezas
Мисс Россия Маргарита Голубева во время дефиле в национальных костюмах на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Сан-Сальвадоре

В выходные в Сальвадоре завершился 72-й конкурс «Мисс Вселенная». Россию на конкурсе представила 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она достойно выступила в полуфинале и на шоу национального костюма, где продемонстрировала наряд по мотивам «Царевны Лебеди». Однако в финале, несмотря на все данные, в топ-20 девушка не попала.

123

Фото: TASS/EPA/Rodrigo Sura
Представительница Никарагуа Шейнис Паласиос, ставшая победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная», во время церемонии награждения

В итоге победительницей стала Шейнис Паласиос из Никарагуа. Титул первой вице-мисс достался Антонии Порсилд из Таиланда, второй вице-мисс — Морайе Уилсон из Австралии. Любопытно, что в этом году организаторы конкурса отступили от некоторых правил. В состязании принимали участие трансгендерные женщины, модель plus size, замужние и участницы с детьми.

В Сан-Сальвадоре завершился конкурс красоты «Мисс Вселенная». В нем приняли участие девушки из 86 стран, включая и Россию. Впервые с 1957 года к соревнованию допущены были замужние женщины и матери. Победительницей стала Мисс Никарагуа Шейннис Паласиос. Подробности финальной церемонии – в фотогалерее «Известий».

В Сан-Сальвадоре завершился конкурс красоты «Мисс Вселенная». В нем приняли участие девушки из 84 стран, включая и Россию. Впервые с 1957 года к соревнованию допущены были замужние женщины и матери. Победительницей стала «Мисс Никарагуа» Шейннис Паласиос. Подробности финальной церемонии — в фотогалерее «Известий»

Фото: Getty Images/Hector Vivas
Этот конкурс стал 72-м по счету. Впервые за его историю участие в нем принимала «Мисс Пакистан» — Эрика Робин
Этот конкурс стал 72-м по счету. Впервые за его историю участие в нем принимала «Мисс Пакистан» — Эрика Робин
Фото: Getty Images/Hector Vivas
Россию на конкурсе традиционно представляла «Мисс Россия». В этом году ею стала Маргарита Голубева
Россию на конкурсе традиционно представляла «Мисс Россия». В этом году ею стала Маргарита Голубева
Фото: Getty Images/Hector Vivas
В этом году было принято решение увеличить число полуфиналисток до 20
В этом году было принято решение увеличить число полуфиналисток до 20
Фото: Getty Images/APHOTOGRAFIA
Первые 19 финалисток были избраны жюри на предварительном этапе. А вот кто пройдет в финал последней было решено в результате онлайн-голосования
Первые 19 финалисток были избраны жюри на предварительном этапе. А вот кто пройдет в финал последней, было решено в результате онлайн-голосования
Фото: Getty Images/Hector Vivas
Также конкурс расширил стандарты красоты. Впервые в конкурсе участвовала модель плюс-сайз — «Мисс Непал» Джейн Дипика Гарретт
Также конкурс расширил стандарты красоты. Впервые в конкурсе участвовала модель плюс-сайз — «Мисс Непал» Джейн Дипика Гарретт
Фото: Getty Images/Hector Vivas
В остальном конкурс прошел в прежнем формате: выход в купальниках, вечерних платьях и этап закрытых интервью
Фото: Getty Images/Hector Vivas
Как и прежде, предварительный этап включал в себя конкурс национальных костюмов. «Мисс Россия» впечатлила зрителей образом «Царевны-Лебедь». Костюм, состоящий из белого кружевного корсета и длинного пышного платья из вуали, создала модельер Ольга Молярова
Как и прежде, предварительный этап включал в себя конкурс национальных костюмов. «Мисс Россия» впечатлила зрителей образом «Царевны Лебедь». Костюм, состоящий из белого кружевного корсета и длинного пышного платья из вуали, создала модельер Ольга Молярова
Фото: Getty Images/
В качестве музыканта выступил Джон Ледженд — обладатель премий «Грэмми», «Эмми», «Оскар» и «Тони». Он уже выступал на конкурсе в 2010 году. С тех пор президент организации «Мисс Вселенная» Пола Шугарт стала его большим фанатом
В качестве музыканта выступил Джон Ледженд — обладатель премий «Грэмми», «Эмми», «Оскар» и «Тони». Он уже выступал на конкурсе в 2010 году. С тех пор президент организации «Мисс Вселенная» Пола Шугарт стала его большим фанатом
Фото: Getty Images/Hector Vivas
Топ-3 «Мисс Вселенная» стали — «Мисс Таиланд» Аннтонина Поршильд, «Мисс Австралия» Морайя Уилсон и «Мисс Никарагуа» Шейннис Паласиос
Топ-3 «Мисс Вселенная» стали: «Мисс Таиланд» Аннтонина Поршильд, «Мисс Австралия» Морайя Уилсон и «Мисс Никарагуа» Шейннис Паласиос
Фото: Getty Images/Hector Vivas
Президент Сальвадора Найиб Букеле выступил с речью
Президент Сальвадора Найиб Букеле выступил с речью
Фото: Getty Images/Hector Vivas
Р'Бонни Нола Габриэль, представляющая США, выиграла конкурс в прошлом году. На фото она выступает перед участницами этого года
Р'Бонни Нола Габриэль, представляющая США, выиграла конкурс в прошлом году. На фото она выступает перед участницами этого года
Фото: Getty Images/Hector Vivas
«Мисс Никарагуа» Шейннис Паласиос победила в конкурсе. По традиции, предыдущая обладательница титула передала ей корону
«Мисс Никарагуа» Шейннис Паласиос победила в конкурсе. По традиции предыдущая обладательница титула передала ей корону
Фото: Getty Images/Hector Vivas
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023