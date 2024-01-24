Женщина и пять детей отравились угарным газом в квартире в Королеве

Прокуратура проводит проверку по факту отравления матери и пятерых детей угарным газом в Королеве (Московская область). Пострадавшие госпитализированы.

Инцидент произошел вечером 23 января. По словам женщины, установленная на кухне в квартире газовая колонка работала плохо, во время приготовления еды ей приходилось периодически выключать и включать оборудование. В какой-то момент члены семьи почувствовали недомогание. Пострадавших, в числе которых пять детей в возрасте от одного года до 12 лет, госпитализировали, угрозы для их жизни нет.

В ходе проверки работники газовой службы выявили нарушения в работе оборудования, которые привели к утечке. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В дагестанском Каспийске 21 января девять человек отравились угарным газом. Трое пострадавших находились в состоянии средней тяжести, в их числе — ребенок 2017 года рождения. При осмотре дома выявлены нарушения технологических нормативов при установке газового оборудования.