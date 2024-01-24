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Кинокритик спрогнозировал победу «Оппенгеймера» в борьбе за «Оскар»
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Кинокритик спрогнозировал победу «Оппенгеймера» в борьбе за «Оскар»

Кинокритик Сычев: премия «Оскар» достанется фильму «Оппенгеймер»
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Фото: Universal Pictures
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Американская академия кинематографических искусств объявила номинантов 96-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 10 марта. Среди них — «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Барби» Греты Гервиг, которые поборются за награду в номинации «Лучший фильм». По мнению обозревателя «Известий», кинокритика, кандидата филологических наук Сергея Сычева, главный приз достанется картине «Оппенгеймер».

На «Лучший фильм» номинированы также «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Оставленные» Александра Пэйна, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Маэстро» Бредли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса.

«Оппенгеймер» — в лидерах, и понятно, что именно ему достанется главный приз. У Скорсезе с «Убийцами цветочной луны», фильмом, гораздо более сложным и, пожалуй, важным, нет никаких шансов в общем голосовании», — считает Сычев.

При этом он обратил внимание, что вокруг фильма «Барби» разгорелся скандал, и по «Оскару» он может ударить сильнее, чем кажется.

«Да, у фильма много номинаций, в том числе на лучшую картину, но нет номинации за режиссуру. СМИ сразу подняли шум, потому что «фильмы сами себя не снимают». «Оскар» обвиняют в сексизме, ведь «Барби» сняла Грета Гервиг, а режиссер, с точки зрения академиков, все равно прежде всего мужчина. По крайней мере так ключевые американские киноСМИ представляют эту проблему. Всё это может привести к серьезным последствиям, самым скромным из которых будет то, что в следующем году в номинации за режиссуру стоит ждать как минимум две женские фамилии. Но уже сейчас академии надо срочно реабилитироваться, а уж остроты на этот счет точно во время церемонии прозвучат, тем более что за Гервиг заступаться особенно приятно: умница, красавица, талантище, и кино снимает очень яркое», — сказал обозреватель «Известий».

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Ранее сообщалось, что фильм «Оппенгеймер» получил награду «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». 81-я церемония награждения прошла 7 января в Лос-Анджелесе.

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