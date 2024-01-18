Медом намазали: «Пчеловод» уже идет в российских кинотеатрах

В московских кинотеатрах начались неофициальные показы нового боевика «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Мировая премьера фильма состоялась 11–12 января, и вот меньше чем через неделю сеансы уже есть в московских «КИНОграде», «Киноквартале» и «Бульваре». В других российских городах боевик тоже идет — например, в Якутске, Ростове-на-Дону и Иркутске. «Известия» оценили саму картину и ее перспективы в нашей стране.

Неделя на кино

В Москве сеансы стартовали в «КИНОграде», здесь минимальная стоимость билета на сеанс составляет 350 рублей, а максимальная — 550. Также релиз идет в «Киноквартале», в среднем за показ придется заплатить чуть меньше — минимум 240 рублей, максимум 440. Еще есть предложения в «Бульваре» и Foster-Cinema. В Ростове-на-Дону «Пчеловода» показывают во «Фритаун Синема», в Иркутске — в New Cinema, а в Якутске — в Cinema Center. Цены во всех перечисленных городах сильно варьируются в зависимости от времени сеанса и места в зале, но в среднем билет можно получить за 300–400 рублей.

В большинстве кинотеатров и сетей «Пчеловода» показывают в формате предсеансового обслуживания к короткометражным фильмам «Три добрых дела» или «Ушла по-чеховски», а из предложенных форматов есть только 2D. Любители люксовых залов могут увидеть боевик в столичном Coperto Cinema , но здесь он стоит в афише на день позже, только с 19 января.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Так как на отечественном рынке фильм официально не выходит, то и российских актеров, которые традиционно озвучивали западных звезд, не пригласили. Но в странах ближайшего зарубежья релиз получил русский дубляж. Стэйтема озвучил Юрий Деркач, а не Владимир Зайцев, голос которого слышали зрители в «Неудержимых 4» и «Операции Фортуна». Но Деркач дублировал Брэда Питта в «Ярости», «Войне миров Z», «Вавилоне», «Трое» и других картинах. И сильного диссонанса замена не вызывает из-за общей схожести их тембров.

В традициях Стэйтема

По сюжету Адам Клэй ( Джейсон Стэйтем) живет в небольшом городке, занимается разведением пчел и предпочитает не говорить о своем прошлом. Спокойный на вид пасечник часто общается с пожилой соседкой миссис Паркер, но последняя неожиданно становится жертвой мошенников. Преступники похищают всё, что есть у женщины, та не выдерживает этого удара и сводит счеты с жизнью. Разъяренный Клэй обещает найти виновных , но для этого ему придется взяться за оружие — некогда он был специальным агентом секретной организации «Пчеловоды», которая занимается поддержанием порядка в мире.

«Пчеловод» относится к категории фильмов «Стэйтем против всех», в которых брутальный протагонист с мрачным прошлым встает на путь мести и одолевает толпы врагов в перестрелках, погонях и кулачных драках. Всё это делается ради справедливости, конечно же. В общем, стандартный боевик с обилием взрывов и экшен-сцен. Над проектом работали мастера жанра: режиссерское кресло занял Дэвид Эйр, работавший над «Яростью» и «Отрядом самоубийц», сценаристом стал Курт Уиммер («Законопослушный гражданин», «Эквилибриум»), а в числе продюсеров — Билл Блок («Джентльмены», «Район № 9», «Гнев человеческий»).

Кадр из фильма «Пчеловод» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

«Пчеловод» раскачивается довольно медленно — первая драка происходит только на 20-й минуте, и после нее каждое последующее столкновение героев становится более зрелищным. Правда, ожидать абсурдистского шика «Джона Уика» от релиза не стоит, а периоды взрывной активности чередуются с эпизодами затишья, которые приближают «Пчеловода» к триллеру. В одной сцене Стэйтем в одиночку взрывает целый офис, в другой антагонисты разбирают последствия разрушений и разрабатывают коварный план, чтобы спастись от праведного гнева главного героя.

Маловато здесь и шуток, особенно если сравнивать «Пчеловода» с «Операцией «Фортуна». Как правило, это черный юмор , а тон повествования в целом значительно мрачнее и серьезнее. В частности, затрагивается тема социального неравенства.

Вопреки прогнозам

За рубежом отраслевые аналитики пророчили фильму провал : $8–13 млн за премьерный уикенд в американском прокате, а итоговая касса должна была составить от $25 млн до $40 млн. Но «Пчеловод» уже добрался до верхней планки прогнозируемых сборов — за одну неделю релиз заработал во всем мире почти $40 млн. Способствует этому положительная реакция широкой аудитории: на сайтах-агрегаторах рейтинг боевика держится в районе 7–9 баллов.

Кадр из фильма «Пчеловод» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/MGM

Критики же восприняли релиз не так тепло. Дэвиду Фиру из Rolling Stone не понравилось развитие повествования в «Пчеловоде». По его словам, от демонстрации защиты горожан создатели переходят к теориям заговора. Питер Дебрюж из Variety тоже не дал положительную оценку релизу, но отметил неплохие экшен-сцены. Большинство обозревателей, которым лента все-таки приглянулась, отмечают, что новый боевик — неглубокое кино, но оно понравится любителям перестрелок, погонь и эффектных взрывов.