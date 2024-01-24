Снежный шторм: метель накрыла Сахалин

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В области введен режим чрезвычайной ситуации
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Фото: vk.com/Сахалин и Курилы|sakh.online
Мощная метель накрыла Сахалин и его столицу Южно-Сахалинск 23-24 января. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел на территории региона режим ЧС. Всем предприятиям рекомендовано перейти на удаленный режим работы, школьники учатся дистанционно. Как развивается ситуация — в фотогалерее «Известий»
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Фото: vk.com/Город Южно-Сахалинск
Первый удар циклона пришелся на утро 23 января
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Фото: vk.com/Город Южно-Сахалинск
Сильный ветер с метелью накрыл южные и центральные регионы острова
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Фото: Соцсети
Местным жителям настоятельно рекомендовано не выходить из дома
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Фото: vk.com/Сахалин и Курилы|sakh.online
Улицы заметены, парализована работа общественного транспорта
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Фото: vk.com/Сахалин и Курилы|sakh.online
В настоящее время видимость на дорогах составляет около 50 м
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Фото: vk.com/Сахалин и Курилы|sakh.online
Порывы ветра достигают 24 м/сек.
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Фото: МЧС России
На борьбу со стихией брошены все сотрудники МЧС и коммунальных служб
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Фото: МЧС России
Создан ситуационный центр для координации работы спасателей
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Фото: vk.com/Сахалин и Курилы|sakh.online
Отдельные сугробы достигают в высоту человеческого роста
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Фото: vk.com/Город Южно-Сахалинск
Спасатели помогают людям на улицах города и добраться до укрытия
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Фото: vk.com/Сахалин и Курилы|sakh.online
В местном аэропорту задержаны десятки рейсов
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Фото: t.me/tochka_65
Временно закрыта паромная переправа Холмск — Ванино, которая связывает Сахалин с материковой Россией
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