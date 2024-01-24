Эксперт дал советы инвесторам по диверсификации портфеля

Диверсификация портфеля — это расширение круга инструментов инвестирования, объяснил партнер Capital Lab Евгений Шатов. Он рассказал «Известиям», что грамотно диверсифицированный портфель может значительно снизить риск инвесторов. При этом, по его словам, подбирать активы необходимо, учитывая их корреляцию.

«Диверсифицировать инвестиционный портфель — это значит сделать его разнообразным по наполнению, что необходимо для сбалансированности и уменьшения рисков. Грамотно диверсифицированный портфель может значительно снизить риск инвесторов, а подбирать активы необходимо, учитывая их корреляцию, тем самым в случае значительной просадки одной части портфеля другая будет компенсировать или сглаживать эти потери», — отметил Шатов.

Эксперт уточнил, что диверсифицировать инвестиционный портфель можно, разбив его по активам, секторам экономики, странам, валютам и рискам. Он объяснил, что сбалансированный инвестиционный портфель позволяет снизить убытки, которые может понести инвестор в результате экономического кризиса, нестабильной политической обстановки, падения котировок фондового рынка, снижения цен на недвижимость или спроса на продукцию эмитента, государственных запретов и ограничений на осуществление тех или иных видов деятельности и многих других факторов.

«В настоящее время вопрос диверсификации в инвестициях актуален как никогда, причем прежние традиционные схемы инвестирования — 60/40 в акции и облигации соответственно — уже не обладают прежней эффективностью. Сегодня инвесторы сталкиваются с расширением списка активов, к примеру, популярными вариантами рисковых вложений становятся инвестиции в криптовалюту, правда они предназначены в первую очередь для долгосрочных инвесторов с горизонтом инвестирования от трех лет», — сказал Шатов.

По его мнению, из классических инструментов рынка следует обратить внимание на акции перспективных компаний, а также на дивидендных аристократов. Эксперт считает, что выбирать неподготовленным инвесторам имеет смысл в основном из «голубых фишек» — акций наиболее крупных и стабильных компаний.

«На рынке облигаций также выбор достаточно широк: от традиционных ОФЗ (облигации федерального займа. — Ред.) до замещающих облигаций, которые могут приносить доходность в валюте. Помимо этого, можно проинвестировать в драгоценные металлы (золото, серебро, платину), валюту, недвижимость и прочие активы», — заключил Шатов.

Ранее, 4 января, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал, что в любой экономической ситуации на фондовом рынке можно найти бумаги, которые выигрывают от текущего положения дел. В 2024 году с учетом высокой ключевой ставки инвесторам стоит приглядеться именно к облигациям, отметил эксперт.