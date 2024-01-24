Сбой в работе WhatsApp, Telegram и Viber — что известно

В ночь на 24 января пользователи мессенджеров WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), Viber и Telegram пожаловались на массовые сбои в работе. Неполадки сохранились и к утру. «Известия» рассказывают, как функционируют приложения к настоящему моменту.

Сбои в работе WhatsApp 24 января

Как следует из данных сервиса «Сбой.рф», на неполадки в работе мессенджера WhatsApp 24 января пожаловались свыше 9,3 тыс. пользователей.

Больше всех сталкиваются с трудностями жители Новосибирской области (26%), Хабаровского края (24%), Москвы (10%), Приморского края (9%), Санкт-Петербурга (7%) и Амурской области (5%).

При этом, по данным Downradar, 61% пользователей жалуются на общий сбой, у четверти возникают проблемы с приложением (25%), 7% отмечают неполадки с сайтом, а у 5% не получается осуществить вход.

Сбои в работе Telegram 24 января

На территории многих регионов России наблюдаются и неполадки с Telegram. С проблемами столкнулись почти 8,3 тыс. пользователей, сообщает «Сбой.рф».

Более трети жалоб на работу мессенджера поступает из Новосибирской области (38%), затем идут Хабаровский край (17%), Москва (10%), Санкт-Петербург (7%) и Приморский край (5%).

Согласно Downradar, более половины пользователей (58%) жалуются на общий сбой, у 16% не грузятся чаты, 11% столкнулись с трудностями в работе приложения, у 5% не функционируют сообщения-кружочки, а у 3% не получается войти в мессенджер.

Сбои в работе Viber 24 января

Проблемы возникают и у пользователей мессенджера Viber. На сбои пожаловались более 1,8 тыс. человек.

Большая часть обращений поступает из Новосибирской области (28%), почти четверть — из Хабаровского края (24%), по 7% — из Москвы и Приморского края, еще 6% — из Амурской области.

17 января пользователи WhatsApp также жаловались на массовый сбой. Большинство неполадок пришлось на Башкортостан, Татарстан и Москву.