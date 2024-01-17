Пользователи по всей России пожаловались на сбои в работе WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) по всей России пожаловались на техническую заминку, к утру 17 января зафиксировано 1,3 тыс. обращений. Об этом свидетельствуют данные сайта мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России «Сбой.рф».

«На основе обращений и отчетов посетителей сегодня, 17 января 2024 года, наблюдаются проблемы и сбой в работе у WhatsApp», — говорится на сайте мониторинга.

Сервер отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По его сведениям, половина всех жалоб (53%) приходится на Башкортостан. На втором и третьем местах — Татарстан и Москва: 15% и 14% соответственно. Сбои также обнаружили жители Санкт-Петербурга, Нижегородской, Оренбургской, Самарской областей и Удмуртии.

Ранее, 7 декабря, WhatsApp запустил функцию, которая позволяет пользователям отправлять голосовые сообщения, исчезающие сразу после прослушивания. Отмечается, что такие голосовые сообщения будут отмечены значком «одноразовое».

До этого, 4 декабря, сообщалось, что мошенники начали использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы генерировать голосовые сообщения и отправлять их своим потенциальным жертвам в WhatsApp от имени их знакомых. Руководитель компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко предупредил, что злоумышленники создают правдоподобное голосовое сообщение от имени любого пользователя, им достаточно небольшой записи голоса человека.