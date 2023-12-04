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Россиян предупредили о новой предновогодней схеме обмана в WhatsApp

IT-эксперт Куценко: мошенники стали генерировать в WhatsApp голосовые сообщения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мошенники начали использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы генерировать голосовые сообщения и отправлять их своим потенциальным жертвам в WhatsApp от имени их знакомых. Руководитель компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко предупредил в понедельник, 4 декабря, об этой и других схемах злоумышленников.

По словам эксперта, чтобы создать правдоподобное голосовое сообщение от имени любого пользователя, злоумышленнику достаточно небольшой записи его голоса. Затем он может сгенерировать голосовое сообщение и обратиться к знакомым этого человека с просьбой дать денег в долг.

Мошенники также продолжают использовать схему с фейковыми опросами или просьбами проголосовать в онлайн-конкурсах.

«Например, они просят проголосовать в конкурсе за ребенка родственника или знакомого, мотивируя тем, что на кону поездка в оздоровительный лагерь или другие ценные призы. Эта схема работает по принципу пирамиды: одна жертва неосознанно втягивает в мошеннический обман своих знакомых, рассылая вредоносную ссылку под видом надежной», — рассказал IT-эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Куценко добавил, что перед новогодними праздниками риск стать жертвой таких мошенников возрастает.

Еще один вид мошенничества — рассылка сообщений с розыгрышами билетов на новогодние концерты или елки. Злоумышленники предлагают перейти по ссылке на внешний портал и попытать удачу в их розыгрыше билетов. IT-специалист предупредил, что если пользователь перейдет на фейковый сайт и введет там свои данные, они попадут напрямую злоумышленникам.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, эксперт порекомендовал не переходить по незнакомым ссылкам. Кроме этого, не следует переводить деньги по запросам в WhatsApp.

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Ранее в этот день стало известно, что телефонные мошенники обманули скрипачку из оркестра Спивакова и актрису дубляжа, озвучившую Пончика в «Незнайке на Луне», Светлану Степченко на 595 тыс. рублей в Москве, сообщается на сайте aif.ru.

58-летней пострадавшей позвонил мужчина и назвался сотрудником ФСБ. По его словам, с ее банковского счета попытались перевести деньги. Аферист заверил, что сотрудники Центробанка свяжутся с ней и дадут указания, чтобы избежать проблем, пишет РИАМО. После этого «представители ЦБ» позвонили пострадавшей и сообщили, что на ее имя в банке якобы оформили кредит на 600 тыс. рублей. Они объяснили, что нужно взять еще один кредит и перевести деньги на определенный счет, чтобы спасти средства от мошенников, пишет Life.Ru.

Женщина получила деньги в долг, сняла их наличными, а затем положила средства на подставной счет. Вернувшись домой, она поняла, что стала жертвой аферистов, и сразу обратилась в полицию. Общий ущерб составил 595 тыс. рублей. По делу проводят следственную проверку, а мошенников ищут.

Ранее в понедельник в Москве начался судебный процесс над 14 телефонными мошенниками, обманувшими 240 человек. Суммарно ущерб составил 84,6 млн рублей, сообщает телеканал «360».

1 декабря «Известиям» сообщили в крупных банках, что злоумышленники стали использовать сервисы частных предложений, такие как «Яндекс Услуги» или «Профи», для массового обмана граждан. На сайтах они предлагают приобрести те или иные материалы заранее, затем просят перевести оплату за них на карту и исчезают.

Ранее, 29 ноября, «Билайн» предупредил о схемах мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам под видом представителей сотовых операторов и утверждают, что на их телефонный номер была подана заявка о смене оператора, передает RT.

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