WhatsApp запустил функцию однократного прослушивания голосовых сообщений

Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) 7 декабря запустил функцию, которая позволит пользователям отправлять голосовые сообщения, исчезающие сразу после прослушивания.

«Сегодня мы рады сообщить, что теперь вы можете отправить голосовое сообщение, которое исчезнет после прослушивания», — отметили Meta в своем заявлении.

Отмечается, что такие голосовые сообщения будут отмечены значком «одноразовое». Кроме того, в компании напомнили, что все сообщения, включая голосовые, защищены с помощью сквозного шифрования по умолчанию.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что мошенники начали использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы генерировать голосовые сообщения и отправлять их своим потенциальным жертвам в WhatsApp от имени их знакомых. Руководитель компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко предупредил, что злоумышленники создают правдоподобное голосовое сообщение от имени любого пользователя, им достаточно небольшой записи голоса человека.