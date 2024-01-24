Ахунские терема в Пензе станут объектами культурного наследия

Три ахунских терема, находящиеся в лесном массиве в черте Пензы, включат в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения. Такое решение было принято по итогам историко-культурной экспертизы, сообщает пресс-служба регионального министерства по охране памятников истории и культуры.

Речь идет о дачах приказчика Осетрова, купцов Журавлева и Ашанина, представляющих собой шедевры русского деревянного зодчества. Сейчас все необходимые документы направлены в Минкульт РФ для регистрации ОКН в едином госреестре объектов культурного наследия народов России. После присвоения регистрационных номеров ОКН собственнику теремов выдадут охранное обязательство со сроками и перечнем видов работ по их сохранению.

Как отмечает ИА «Пенза-пресс», в конце XIX века микрорайон Ахуны (ранее он назывался Засурьем) активно застраивался дачами состоятельных горожан — купцами, лесопромышленниками, чиновниками, фабрикантами и духовенством. Многие дома были выполнены в стиле русского классицизма, с мезонинами, башенками и характерными для архитектуры XIIX века нишами над окнами.