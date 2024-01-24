Мэр Орла рассказал о последствиях падения беспилотников в городе

Стекла выбиты в нескольких многоэтажных зданиях в Орле после падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в среду, 24 января, сообщил мэр города Юрий Парахин.

«Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил чиновник. Кроме того, Парахин указал, что в администрации города организована комиссия по ЧС. Совместно с управляющими компаниями и территориальными управлениями она будет заниматься восстановлением домов.

«Жильцам при необходимости предложено разместиться в ПВР (пунктах временного размещения. — Ред.). С ними в постоянном контакте», — подчеркнул мэр.

Ранее в этот день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении беспилотных летательных аппаратов над Орлом. К местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах были стянуты экстренные службы. Позже Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре беспилотника самолетного типа в небе над Орловской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.