В Петербурге таможенники изъяли более тонны кокаина из Бельгии
В Большом порту Санкт-Петербурга таможенники изъяли 1200 кг кокаина, привезенных из Бельгии. Об этом 24 января сообщил «Известиям» пресс-секретарь Балтийской таможни Владислав Андреевский.
«Таможенники просканировали контейнер, прибывший из Антверпена, и среди мешков с кофе обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком», — рассказал пресс-секретарь.
Экспертиза подтвердила, что найденным веществом является кокаин. Возбуждено уголовное дело.
Стоимость такой партии наркотика на черном рынке оценивается в 13 млрд рублей.
Ранее, 10 января, также в Большом порту Санкт-Петербурга таможенниками были изъяты более тонны кокаина на сумму 11 млрд рублей. Партия наркотика была обнаружена в контейнере из Никарагуа, часть брикетов была замаскирована под продукцию французского бренда Dior.