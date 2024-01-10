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В порту Санкт-Петербурга изъяли более тонны кокаина на 11 млрд рублей

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Фото: ФТС РФ
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Сотрудники таможни и ФСБ изъяли свыше тонны кокаина на сумму 11 млрд рублей в Большом порту Санкт-Петербурга. Об этом 10 января сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

«Более тонны кокаина нашли таможенники в контейнере из Никарагуа. Наркотик на 11 млрд рублей задержали вместе с сотрудниками ФСБ в Большом порту Санкт-Петербурга», — говорится в Telegram-канале ведомства.

При проверке контейнера выяснилось, что контрабандисты спрятали в его верхней части около 1 тыс. брикетов со спрессованным порошком. ФТС также представила соответствующие кадры, на которых можно увидеть, что часть брикетов была замаскирована под продукцию бренда Dior.

Экспертиза подтвердила, что в них находится кокаин. По факту обнаружения партии наркотического вещества возбуждено уголовное дело.

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Ранее, 29 декабря 2023 года, Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о ликвидации в 2023 году ряда крупных нарколабораторий и изъятии свыше 4 т наркотических веществ на территории региона. Обнаруженные наркотические и психотропные препараты были уничтожены в плановом порядке.

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