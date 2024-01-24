Единовременный онлайн в игре Palworld превысил 1,8 млн человек

Игра на выживание Palworld от небольшой японской студии Pocket Pair вышла в онлайн-магазине Steam 19 января и сразу же стала хитом. Ее единовременный пиковый онлайн перевалил за 1,8 млн человек, продажи превысили 3 млн копий за 40 часов после выхода, а в общей сложности релиз купили уже более 6 млн раз, узнали «Известия».

Единственный проект, который всё еще обгоняет Palworld по количеству одновременно играющих геймеров, — шутер PUBG: у него их было 3,2 млн.

Как считает директор фестиваля «Стримфест» и креативный продюсер документального фильма о киберспорте «Мишки на сервере» Михаил Лисецкий, одна из основных причин успеха Palworld — популярность на стримерских площадках.

«Если посмотреть на пул топовых категорий Twitch, то на утро вторника игра удерживает твердое второе место. Это тот случай, когда новинка максимально «стримогенична»: в нее не только интересно играть самому, но и наблюдать, как играют другие», — рассказал «Известиям» эксперт.

В Palworld игроки просыпаются в новом и неизвестном мире, который населяют причудливые существа — палы. Пользователи должны приручить несколько таких зверьков, построить лагерь и постараться выжить.

В Сети у проекта зашкаливающий рейтинг одобрения геймеров — более 90% при 50+ тыс. рецензий. Несмотря на большую популярность, внешний вид некоторых зверей очень напоминает покемонов из одноименной серии Nintendo. Из-за этого есть риск, что большая компания может засудить разработчиков из Pocket Pair за плагиат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 24 января, в 10:00

Как стать миллионером: игра Palworld ошеломляет цифрами продаж