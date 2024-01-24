Швейцарский политик назвал абсурдом обсуждение мира на Украине без участия России

Начинать переговоры об урегулировании ситуации на Украине без участия России не имеет смысла, поскольку речь о договоренностях может идти только в том случае, когда за столом находятся все стороны, вовлеченные в конфликт, заявил в интервью «Известиям» вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье.

«Мне и тем, кто крайне заинтересован в вопросе нейтралитета, например, кажется очевидным, что переговоры могут состояться только в случае, если за столом соберутся все стороны конфликта. Начинать переговоры без России — для меня эта идея совершенно абсурдна», — сказал Шевалье.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от урегулирования конфликта на Украине путем мирных переговоров, а также готова к сотрудничеству с теми посредниками, которые могут добиться справедливости, в том числе «создаваемой в отношениях между Россией и Украиной».

20 декабря пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков говорил, что в настоящее время не существует предпосылок для переговоров с Киевом, поскольку президент Украины Владимир Зеленский продвигает свою «формулу мира» без привлечения к обсуждению Москвы.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Александра Шевалье «Известиям»:

«Мы рвем свой нейтралитет на куски»