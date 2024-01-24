Княжеская часть: продаст ли Дмитрий Рыболовлев «Монако»

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев рассматривает возможность продажи «Монако», сообщают ряд европейских СМИ. В 2011 году бизнесмен купил 66,7% доли футбольного клуба, после чего он выиграл чемпионат Франции и добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Бизнесмен успешно рулит проектом уже 13 лет, но его эпоха на Лазурном Берегу, вероятно, подходит к концу. О том, почему это самый вероятный сценарий и кто может стать преемником Рыболовлева, — в материале «Известий».

Заманчивое предложение

22 января издание Les Echos сообщило, что Рыболовлев изначально не собирался продавать «Монако», но всё изменилось после появления как минимум двух предложений от американских инвесторов. По данным СМИ, они оказались «настолько щедрыми», что российский бизнесмен задумался о сделке.

Эту информацию подтвердила итальянская газета Foot Mercato. Согласно источнику, предприниматель привлек инвестиционную компанию Raine Group в качестве эксклюзивного финансового консультанта. У этих ребят успешный опыт сопровождения подобных сделок: при их участии Тодд Боэли оказался в «Челси», а семья Глейзеров после долгих лет метаний продала 25% акций МЮ Джиму Рэтклиффу.

По словам представителя Рыболовлева, возможная сделка по продаже клуба находится в стадии изучения. «Мажоритарный акционер ФК «Монако» решил начать процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе. Решение было принято, после того как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон».

На данный момент нет никаких гарантий, что Рыболовлев продаст клуб, но выгодные предложения от двух американских инвесторов лежат на его столе. С точки зрения бизнеса это может стать для россиянина хорошей сделкой.

— Как и почти все владельцы клубов, он продает дороже определенной цены, потому что в футболе вы получаете прибыль, когда перепродаете, — сказал неназванный источник в беседе с Les Echos.

Как Рыболовлев управлял «Монако»

По данным Forbes, состояние Дмитрия Рыболовлева оценивается в $6,4 млрд. Интересно, что российский предприниматель купил княжеский клуб за символическую сумму — €1.

Дело в том, что в 2011 году дела у «Монако» складывались совсем плачевно. Предыдущий владелец столкнулся с большими финансовыми трудностями и еле сводил концы с концами. В итоге клуб с богатой историей вылетел из элитного дивизиона. Monaco Sport Invest (компания, представляющая интересы семьи Рыболовлевых) стала владельцем «Монако» и, согласно соглашению, должна была инвестировать в клуб не менее €100 млн в течение четырех лет.

С появлением Рыболовлева дела у монегасков значительно улучшились. Сначала команда сохранила прописку в Лиге 2, а через год вернулась в высший дивизион.

После возвращения в элиту «Монако» произвел фурор на трансферном рынке, закупившись на €149 млн. Главным хедлайнером той кампании стал Радамель Фалькао, на которого потратили €40 млн. Предприниматель тогда серьезно вложился в клуб: летом 2013-го красно-белые потратили больше, чем ПСЖ.

За 13 лет при российском владельце «Монако» один раз становился чемпионом Франции, трижды играл в финалах Кубка страны, а в 2017 году добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

Вскоре после этого перспективную команду растащили по кусочкам топ-клубы. Летом 2017-го были проданы Менди, Бернарду Силва, Бакайоко и Мбаппе. Через год «Монако» покинули Фабиньо, Моутинью и Лемар. По итогам двух трансферных кампаний «Монако» продал футболистов на общую сумму в €316,85 млн.

Летом 2018-го в «Монако» из ЦСКА приехал Александр Головин, но после массового оттока звезд команда из княжества угодила в зону турбулентности, долгие годы не претендовала на чемпионство и ничем не запомнилась в еврокубках. В ближайшее время перспектив для качественного скачка и вхождения в число топ-клубов Европы не наблюдается. Может, это тоже стало одной из причин возможной продажи клуба?

За эти годы не обошлось без скандалов. Например, в 2017 году уже ходили слухи о возможной продаже Рыболовлевым «Монако». Тогда бизнесмена обвиняли в коррупции в ходе разбирательств с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, у которого он купил 38 картин. Расследование завершилось в ноябре 2023-го. Стороны заключили соглашение о снятии претензий друг к другу.

Что будет с Головиным

Согласно прогнозам, для завершения сделки по продаже «Монако» потребуется несколько месяцев. Строго говоря, новый владелец у монегасков если и появится, то только ближе к концу сезона. Есть еще один важный нюанс — американцам потребуется получить поддержку Княжества Монако, которое также является акционером клуба.

В связи с этим становится интересна дальнейшая судьба Александра Головина. Россиянин — один из лидеров «Монако». С 2018-го 27-летний полузащитник сыграл 193 матча за монегасков во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 36 результативных передач. В феврале 2023-го наш игрок продлил контракт с клубом до 2026 года.

— Как часто общаюсь с Дмитрием Рыболовлевым? Бывает, когда он приезжает на тренировки, — рассказывал Головин в интервью Нобелю Арустамяну. — На играх он вообще часто, на домашних особенно. Там бывает, что я могу с ним поговорить. Но это не прямо какой-то долгий разговор, обменяться парой фраз. Он спросит, как дела, как в команде. В последний раз были на фотосессии, с ним общались секунд 15.

Впрочем, возможный уход Рыболовлева вряд ли повлияет на позиции Головина — он признанный лидер команды и продавать его сейчас клубу нет никакого резона. Только если поступит достойное предложение.

В случае продажи «Монако» Рыболовлевым в Европе останутся еще пять клубов с российскими владельцами. Трое из них находятся на Кипре. В островном государстве работают Дмитрий Пунин («Кармиотисса»), Сергей Ломакин («Пафос») и Евгений Савин (признан иноагентом в РФ). Блогер и бывший телеведущий руководит скромной командой «Ени Ипсонас».

Еще два российских владельца-предпринимателя — Иван Саввиди (ПАОК, Греция) и Антон Зингаревич («Ботев», Болгария). Саввиди в 2019 году попал в заголовки спортивных СМИ после инцидента во время матча ПАОК – АЕК. Тогда он, недовольный судейством, выбежал на поле и, по свидетельствам очевидцев, угрожал арбитру, держась за кобуру с пистолетом.

После этого греческий чемпионат был приостановлен почти на три недели, а россиянина дисквалифицировали на три года, запретив ему посещать стадионы. В 2022-м ему дали два года тюрьмы условно, но он по-прежнему остается главой ПАОКа.