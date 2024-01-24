Кабмин в 2025 году планирует окончательно отказаться от бумажной переписки

Федеральные министерства и ведомства в 2025 году планируют полностью перейти на взаимодействие с использованием электронного документооборота (ГосЭДО) и отказаться от бумажной переписки, в том числе при внесении законопроектов в Госдуму. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Ранее система электронного документооборота, обеспечивающая работу с цифровыми поручениями, была запущена на площадке аппарата правительства.

«На сегодняшний день 87% документов на площадке аппарата правительства представлены в электронном виде. Ранее этот показатель не превышал 40%, при этом такие документы в основном представляли собой лишь скан бумажного оригинала. Бумажных документов стало в пять раз меньше по сравнению с 2020 годом», — пояснили в аппарате Дмитрия Григоренко.

В настоящее время 100% документов в аппарате подписываются и утверждаются в электронном виде, в 2020 году этот показатель был равен нулю. Процедура отправки законопроекта из кабмина в Госдуму занимает один день (раньше для этого требовалось 10 дней). Это произошло за счет перехода на электронное согласование и автоматизированные технологические операции, объясняют в аппарате.

«Ежегодно только через площадку аппарата правительства проходит порядка 2 млн документов. Принимается около 8 тыс. нормативно-правовых актов в год», — уточнили «Известиям» в кабмине.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что в России атомная отрасль перешла на отечественную систему электронного документооборота. Специалисты перенесли огромный объем данных. При этом переход на новую платформу прошел незаметно для пользователей.