«Росатом» полностью перешел на российскую систему электронного документооборота
В России атомная отрасль перешла на отечественную систему электронного документооборота. Специалисты перенесли огромный объем данных, сообщает телеканал «Известия». При этом переход на новую платформу прошел незаметно для пользователей. В настоящее время в системе выполняется более 30 тыс. поручений ежедневно. Пользователями являются более 110 тыс. работников атомной отрасли.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.