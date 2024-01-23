Рублев проиграл Синнеру и вылетел с Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года, который состоялся 23 января в Мельбурне.
Встреча продлилась два часа 38 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.
Синнер десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. Рублев выполнил 10 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В полуфинале итальянец встретится с сербом Новаком Джоковичем.
Ранее в этот день в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии вышел россиянин Даниил Медведев. Он выиграл у португальца Нуну Боргеса.
Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит с 14 по 28 января. Общий призовой фонд превышает $58 млн. Действующими чемпионами турнира являются Джокович и белоруска Арина Соболенко.