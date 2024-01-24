Вирусная отгрузка: наказание за контрабанду патогенов введут в УК

Ответственность за контрабанду патогенных биологических агентов, например вирусов и ядов, может появиться в Уголовном кодексе. Соответствующий законопроект поддержало правительство, хотя и с замечаниями, выяснили «Известия». Сейчас такой ответственности в УК нет , указали авторы инициативы: существующие формулировки слишком общие, что создает угрозу биологической безопасности страны, так как биоагенты могут использовать для терактов и диверсий. Но правительство полагает, что суды на практике все-таки могут счесть патогены опасными веществами, а те в Уголовном кодексе есть.

Защита от биотерроризма

Новый вид опасных веществ могут внести в статью УК о контрабанде. Речь идет о патогенных биологических агентах. Правительство поддержало, хоть и с оговорками, соответствующий законопроект, разработанный главой комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.

Патогенные биологические агенты — это, например, микроорганизмы, вирусы, белковоподобные инфекционные частицы, яды биологического происхождения. Такая формулировка содержится в законе «О биологической безопасности». Эти вещества созданы руками человека и способны вызывать патологические процессы в организме человека, животного или у растений. Закон отдельно уточняет, что опасность представляют и биологические материалы, в которых эти патогены могут содержаться.

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Изменения предлагается внести в статью 226.1 УК — она предусматривает ответственность за контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ. Санкция по этой статье в зависимости от тяжести преступления — от 3 до 12 лет лишения свободы.

«Ответственность за незаконный ввоз в Россию и вывоз с ее территории патогенных биологических агентов в нарушение правил не установлено, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Это создает прямую угрозу биологической безопасности, так как биоагенты могут быть использованы для осуществления терактов, диверсий и других преступлений».

Но правительство усомнилось, что судебная практика не учитывает патогенные биоагенты. В его отзыве указывается, что статья о контрабанде учитывает большой спектр опасных веществ.

«В материалах к законопроекту отсутствует информация о том, что к указанным веществам судебная практика не относит патогенные биологические агенты, а также предметы, способные вызывать патологический процесс в организме человека», — обращает внимание правительство, но указывает, что поправки поддерживает.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В судебной практике действительно можно встретить позицию, когда патогены обобщенно относят к запрещенным веществам, в частности, различным ядам, токсичным химикатам и так далее, подтвердил «Известиям» адвокат юридической фирмы «Инфралекс» Мартин Зарбабян.

— Любое изменение и дополнение существующих статей Уголовного кодекса не должно осложнять процесс квалификации, — сказал он.

Но член Ассоциации юристов России Ольга Турунина назвала целесообразным предложенное уточнение в УК.

— Она не охватывает биологические патогенные агенты, необходимо расширение перечня предметов , — сказала она. — Вследствие внесения изменений изменится и судебная практика, которая в настоящий момент не относит к предмету 226.1 (о контрабанде. — «Известия») вещества, имеющие биологическое происхождение.

Недостаток наказания

Также законопроект предполагает ужесточить наказание за нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. Сейчас эта статья УК предполагает, что если оно стало причиной смерти человека, то наказание должно составить до пяти лет лишения свободы.

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Поправки вводят новый состав — наказание за смерть двух и более лиц. Срок лишения свободы в этом случае будет уже до восьми лет лишения свободы.

И тут автор законопроекта вновь напоминает: понятие биологических агентов в этой статье сейчас не соответствует тому, которая содержится в ФЗ «О биологической безопасности». Но правительство и тут указало, что предметом преступления этой статьи патогены признаются.

В России и так достаточно жесткое законодательство, регламентирующее работу с патогенами, рассказала «Известиям» директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

— Если вы занимаетесь даже микрофлорой полости рта, чем-то безвредным, всё равно вам нужно соблюдать множество разных правил, — сказала она. — И нужно, чтобы профильные организации имели возможность работать с вирусами и другими микроорганизмами, иначе они все станут режимными предприятиями.

По ее мнению, зачастую ужесточение законодательства может мешать развитию научных идей и созданию новых лекарственных средств.

— Однако если речь идет о смертельно опасных патогенах, то в данном контексте ужесточение ответственности — это нормально, лишь бы это не коснулось огромного количества лабораторий, которые просто работают с микроорганизмами и занимаются разработкой нужных всем направлений, — сказала Мария Ведунова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов добавил, что в сегменте официальных исследований и работы с патогенами контроль налажен.

— Есть перечень патогенов, входящих в разные группы, и в зависимости от них предъявляются требования к лабораториям и сотрудникам, — пояснил он «Известиям».

Но он признал, что основная проблема связана не с официальными исследованиями, а с тем, что недоброжелатели или биотеррористы могут работать с патогенами с террористическими целями или другими опасными намерениями.

— И таких примеров в истории много, когда намеренно заражали чумой, в том числе войска, или травили колодцы, — сказал он.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Ученый подчеркнул, что работа с патогенами требует меньших технических условий, чем с радиоактивными веществами. А тематика биотерроризма всё более актуальна, так как для таких вещей требуется меньше инфраструктурных вложений. И контролировать такие проекты очень сложно.

— То есть сварить что-то плохое можно даже у себя на кухне, — отметил Альберт Ризванов.

По его словам, это не будет оружием массового поражения, но можно создать патоген, который нанесет вред, в том числе смертельный, небольшой группе лиц.