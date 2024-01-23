Росгвардейцы обнаружили тайник ВФУ с гранатометами в Запорожской области
В Запорожской области сотрудники Росгвардии совместно с представителями взаимодействующих силовых ведомств нашли тайник, принадлежавший вооруженным формированиям Украины (ВФУ). Об этом во вторник, 23 января, сообщает Росгвардия в Telegram-канале.
«Более 2 тыс. боеприпасов различного калибра, гранаты и ручные гранатометы изъяты из схрона противника на территории бывшей воинской части теробороны в Мелитопольском районе», — отмечается в публикации.
Ранее, 22 января, сообщалось, что сотрудники ОМВД России «Энергодарский» обнаружили и изъяли из найденного в гараже тайника противопехотные мины, более 300 г пластического вещества, тротиловые шашки массой более 1,5 кг, проволочные растяжки и колышки для установки мин. В МВД добавили, что гараж принадлежит мужчине, который проходит службу в рядах украинской армии.