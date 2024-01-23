Суд оштрафовал Apple на 800 тыс. рублей за неудаление запрещенного контента

Суд в Москве во вторник, 23 января, оштрафовал на 800 тыс. рублей компанию Apple за отказ удалить книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба») из приложения для чтения электронных книг Apple Books.

«Apple Distribution International LTD признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ». — Ред.), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. рублей», — передает «РИА Новости» решение суда.

Отмечается, что само заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле были документы, содержащие коммерческую тайну. В открытом режиме состоялось только оглашение решения.

Ранее, 18 января, компания оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей.

До этого, в июле 2022 года, сообщалось, что служба признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство. Компания навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать платежный инструмент компании. Как уточнили в ФАС, правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store.