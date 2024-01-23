Путин поддержал инициативу создания общероссийского родительского комитета

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 января, на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов поддержал инициативу создания общероссийского родительского комитета.

Во время беседы семья Каретниковых из Саратовской области предложила на всероссийском уровне организовать родительский комитет, который очень помогает учителям в работе.

«<…> организовать, наверное, несложно, <…> но дело не в этом, надо понять, что он будет делать, этот родительский общероссийский комитет, сама по себе идея звучит красиво», — ответил Путин Ульяне Каретниковой, которая работает учителем начальных классов и советником директора по воспитанию.

Президент отметил, что самое главное в такой инициативе — ее наполнение. По его словам, это звучит интересно и полезно, так как будет дополнительная связь между школой, федеральными и региональными органами власти, а также родительским сообществом.

«Надо только все проработать, понять, чем он (родительский комитет. — Ред.) конкретно будет заниматься», — подчеркнул российский лидер.

Ранее в этот день Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Согласно документу, многодетной в России является семья, в которой трое и более детей. Кроме того, таким семьям гарантируются предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости и другое.

Кроме того, 22 ноября Путин объявил 2024 год Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.