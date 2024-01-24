В России запустили проект для поддержки отечественных модных брендов

В России в пилотном режиме запущен специальный проект для поддержки отечественных брендов — производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики, сообщили «Известиям» в Корпорации МСП 24 января.

В рамках проекта «МСП шьет» будет оказываться помощь его участникам в сбыте продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках. Кроме того, они получат сопровождение по программам господдержки, включая льготное кредитование и лизинг оборудования, помощь с обеспечением по кредитам и доступ к участию в специальных акселерационных программах. При этом среди участников раз в три месяца будет проходить отбор брендов для размещения в офлайн-магазинах на льготных условиях.

«Чтобы производимые малым и средним бизнесом товары были востребованы, а российские бренды замещали иностранные, производителям нужно помочь им с продвижением. Первое направление — это помощь на рынках сбыта, где очень важны упаковка и маркетинг. Здесь для участников проекта будут проводиться бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж», — рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Вторым важным моментом он назвал доступное финансирование для развития дела.

Ранее, 14 декабря 2023 года, президент России Владимир Путин сообщил, что доля российских брендов на отечественном рынке выросла на 30%. Глава государства призвал всячески способствовать продвижению региональных брендов, так как это значительно разнообразит российский рынок и сделает его более привлекательным для потребителя. По его мнение, нужно, чтобы в каждом регионе была своя программа работы по поддержке малых и средних предприятий.