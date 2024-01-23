Маск ожидает миллиард человекоподобных роботов на Земле к 2040 году

Американский миллиардер, генеральный директор компании Tesla Илон Маск согласился с мнением основателя нейросети Midjourney Дэвидом Хольцем, написавшем в соцсети X (бывш. Twitter) , что к 2040-му году на Земле стоит ожидать миллиард роботов-гуманоидов. Свой комментарий Маск опубликовал в X 17 января.

Хольц 17 января написал: «Нам следует ожидать миллион гуманоидных роботов на Земле в 2040-е гг. и еще сотню миллиардов (в основном инопланетных) роботов в солнечной системе в 2060-е гг.».

Маск ответил под его постом: «Наверное, что-то в этом роде, при условии, что основы цивилизации будут стабильны».

28 января 2022 в Tesla сообщили, что роботы Optimus заменят рабочих на заводах компании. Этих роботов анонсировали в 2021 году.