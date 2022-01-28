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На заводах Tesla сотрудников заменят роботами

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В ближайшее время сотрудников заводов Tesla заменят на человекоподобных роботов Optimus. Это позволит решить проблему нехватки рабочей силы на предприятиях фирмы. Об этом сообщает издание Fortune со ссылкой на главу компании Илона Маска.

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Отмечается, что роботы Optimus сначала будут выполнять на производстве простейшие действия — например, перемещение запчастей на территории предприятий. В будущем человекоподобные роботы будут совершенствовать свои навыки.

Человекоподобного робота компания Tesla представила в 2021 году. По замыслу инженеров, робот, внешне похожий на человека, сможет взять на себя опасные или повторяющиеся действия, которые сейчас выполняют люди. Роботы Optimus получат видеокамеру и систему ориентирования в пространстве.

6 декабря сообщалось, что пикап Tesla Cybertruck получит версию с четырьмя электродвигателями. Такая модификация первой появится в продаже. При этом она станет самой дорогой версией Tesla Cybertruck.

Позже машину можно будет купить с тремя и двумя электродвигателями. Не исключается, что Tesla откажется от выпуска одномоторной модификации пикапа.

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