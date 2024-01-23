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Волк насмерть загрыз женщину в Курганской области: следствие начало проверку

Хищник мог быть заражен «зомби-вирусом»
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Вечером 22 января на территорию поселка «Курорт Озеро Медвежье» в Курганской области проник волк, который внезапно напал на четырех человек. Всех пострадавших доставили в больницу с серьезными укусами, одну женщину врачам спасти не удалось, она скончалась в больнице от полученных ранений. Глава Петуховского муниципального округа Антон Волков заявил, что это единичный случай нападения волка на людей в населенном пункте. По какой причине могла произойти трагедия и какие меры защиты от диких животных примут в регионе — выяснили «Известия».

Волк напал на человека в Курганской области: подробности, что случилось

Вечером 22 января 60-летняя Наталья прогуливалась по поселку Курорт «Озеро Медвежье» вместе со своей подругой и собакой. Внезапно на женщин напал волк, который каким-то образом пробрался на территорию поселка. Сначала хищник набросился на пса, а потом сильно поранил женщину, которая пыталась защитить собаку. Недалеко от места нападения в это время работали двое мужчин, кочегар котельной и пожарный. Волк заметил мужчин и побежал на них. Мужчинам удалось вовремя среагировать и отбиться от нападавшего хищника.

Местные жители вызвали скорую, которая оперативно доставила всех пострадавших в хирургическое отделение ближайшей больницы в Петухово. Один из мужчин получил рваные раны предплечья и пальца, второй — травму левого бедра и предплечья. Больше всех от нападения агрессивного волка пострадала Наталья. Примерно в 6 часов утра она скончалась в больнице от множественных ран лица, шеи и тела, которые нанес хищник. Состояние остальных пострадавших в настоящий момент стабильно.

волк
Фото: соцсети

В ту же ночь опасного волка заметил и застрелил местный охотник, тело животного отправили на ветеринарную экспертизу, по которой установят, было ли у животного бешенство или иное заболевание. Очевидцы трагедии подозревают, что волк был чем-то заражен, поскольку вел себя крайне агрессивно и неадекватно.

Следователь Варгашинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК Российской Федерации по Курганской области проводит проверку по данному нападению. Правоохранительные органы патрулируют территорию поселка, а для пострадавших и свидетелей происшествия действует горячая линия: 8 (35235) 2-34-00.

Что такое «зомби-вирус», который мог поразить волка

Очевидцы трагедии в поселке Курорт «Озеро Медвежье» утверждают, что волк мог заразиться «зомби-вирусом», поскольку у нападавшего животного заметили стеклянные глаза и невменяемое поведение. Некоторые местные жители связывают это с тем, что через Курганскую область сейчас проходит миграция диких косуль, мясом которых и мог питаться нападавший волк. Предполагается, что среди них могли быть особи, зараженные «зомби-вирусом».

Глава Зауралья Вадим Шумков предупредил местных жителей, что с начала 2024 года в регионе началась активная миграция диких животных, в том числе хищников, с приграничных территорий. В связи с этим жителей попросили быть внимательнее в темное время суток, чтобы не нарваться на внезапную встречу с диким животным.

«Зомби-вирусом» ученые называют неконтролируемое и быстро распространяющееся поражение нервной системы у диких животных, в частности, оленей. Впервые это заболевание зафиксировали в 1967 году, а свое название «зомби-вирус» болезнь получила после того, как истощенных и дезориентированных оленей заметили в Форт-Коллинзе, штат Колорадо.

олени
Фото: РИА Новости/Павел Львов

Ученые утверждают, что вирус может передаваться от животных к человеку через оленину. Симптомы «зомби-вируса» схожи с бешенством. Основные признаки заражения — снижение веса и потеря ориентации. Инфекция вызывает дегенерацию мозга, в конечном итоге животное умирает.

Кроме того, «зомби-вирус» был обнаружен исследователями даже в вечной мерзлоте Сибири, которая, как утверждается, в последние годы тает ускоряющимися темпами. Британская газета The Guardian в новой статье утверждает, что этот вирус может привести к началу новой пандемии. По мнению экспертов, которое приводится в статье, из-за таяния льдов многие штаммы «зомби-вируса» могут распространиться по всему миру и стать причиной неизвестных заболеваний.

«Там есть опасные вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую эпидемию», — заявил генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя.

Ученые начали работать над созданием сети мониторинга, которая будет фиксировать случаи заболеваний, вызванных древними вирусами, чтобы контролировать ситуацию в зонах заражения, отмечает газета.

Что происходит в поселке «Курорт Озеро Медвежье» сейчас

После того, как о нападении волка узнали в городе Петухово Курганской области, в местных школах стали отправлять детей домой.

«У нас в школе сказали, что детей будут выдавать лично в руки родителям. Эту информацию подтвердили в МВД», — написали родители школьников в чате одного из мессенджеров.

стулья
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Кроме того, напуганные жители начали публиковать в социальных сетях фотографии животных, похожих на волков. Двух подозрительных животных заметили на въезде в Петухово.

Глава Петуховского муниципального округа Антон Волков сообщил, что на данный момент профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других диких животных на территории посёлка или вблизи него. Правоохранительные органы для обеспечения безопасности патрулируют территорию поселка.

В пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что ежегодно на территории региона отстреливается до 50 волков, которые могут представлять опасность для населения. Численность хищников контролирует департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов совместно с егерями и охотниками.

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