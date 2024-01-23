Юрист рассказала, что происходит с недвижимостью при банкротстве

Основатель юридической компании GAP Ирина Гукова 23 января рассказала «Известиям», что происходит с недвижимостью при банкротстве.

«При банкротстве гражданина недвижимость подлежит рассмотрению и возможной реализации для погашения его долгов перед кредиторами. В России процедура банкротства физических лиц регулируется законом «О несостоятельности (банкротстве)» и может включать несколько этапов», — сообщила специалист.

Первое — объявление о банкротстве: гражданин может быть объявлен банкротом по решению арбитражного суда после заявления должника или кредитора. Второе — назначение конкурсного управляющего, который будет управлять имуществом должника, включая недвижимость. Третье — конкурсный управляющий проводит инвентаризацию имущества должника, включая недвижимость, для определения его стоимости и возможной реализации. Четвертое — в случае, если гражданин не в состоянии погасить свои долги из имеющегося у него имущества, конкурсный управляющий может приступить к процессу реализации недвижимости (ее продажи) для удовлетворения требований кредиторов. Пятое — средства, полученные от реализации недвижимости, распределяются среди кредиторов в соответствии с порядком, установленным законодательством.

«При этом, если недвижимость была реализована для погашения долгов перед кредиторами, существуют определенные случаи, когда она может быть исключена из конкурсной массы или возвращена банкроту. Например, к таким случаям относятся ситуации, когда недвижимость является необходимой для проживания банкрота и членов его семьи. Также если недвижимость была приобретена до начала процедуры банкротства и не использовалась для предпринимательской деятельности, она может быть исключена», — заявила Гукова.

В некоторых случаях банкрот может иметь право выкупить свою недвижимость у конкурсного управляющего, отметила юрист. Однако решение по вопросу возвращения недвижимости банкроту зависит от конкретных обстоятельств каждого случая и регулируется законодательством, заключила она.

В декабре адвокат Юлия Кремер рассказала, что личное имущество должника, а также общее имущество, принадлежащее ему и супругу, подлежит реализации по общему правилу в деле о банкротстве. Однако в случае, если данная реализация существенно нарушает интересы супруга и детей, последний может обратиться в суд с требованием о разделе общего имущества до его продажи. До разрешения такого спора реализация имущества приостанавливается, добавила она.