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Юрист рассказала о последствиях банкротства супруга

Юрист Кремер: если супруг стал банкротом, то можно затребовать раздел имущества в суде
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Личное имущество должника, а также общее имущество, принадлежащее ему и супругу, подлежит реализации по общему правилу в деле о банкротстве. Об этом «Газете.Ru» 9 декабря рассказала адвокат Юлия Кремер.

«Однако в случае, если данная реализация существенно нарушает интересы супруга и детей, последний может обратиться в суд с требованием о разделе общего имущества до его продажи. До разрешения такого спора реализация имущества приостанавливается», — пояснила юрист.

Если в деле присутствуют как личные обязательства должника, так и общие обязательства супругов, то существует порядок удовлетворения. Сначала погашаются требования кредиторов из стоимости личного имущества должника и стоимости общего имущества супругов, приходящейся на долю должника. Затем на удовлетворение требований кредиторов направляется имущество супруга должника. Оставшиеся средства, приходящиеся на долю супруга должника, передаются этому супругу.

Если общих обязательств нет, то процедура будет другой.

«До погашения обязательств должника супругу будет переведена половина средств, вырученных после реализации общего имущества. Стоит признать, что брачный договор всё еще остается оптимальным способом снизить риск утраты важных личных активов и сокращения будущих судебных издержек», — сказала Кремер.

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Ранее, 1 декабря, экономист Михаил Беляев предупредил россиян о последствиях банкротства. При оформлении гражданином банкротства изъятию будет подлежать всё имущество, кроме единственной жилплощади, лекарств, средств получения дохода и еще ряда категорий. Из средств, вырученных с продажи имущества должника на аукционе, погашается часть задолженности, и человек становится свободным от обязательств.

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