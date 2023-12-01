Экономист предупредил россиян о последствиях банкротства

При оформлении гражданином банкротства изъятию будет подлежать всё имущество, кроме единственной жилплощади, лекарств, средств получения дохода и еще ряда категорий. Об этом экономист Михаил Беляев рассказал в пятницу, 1 декабря.

«Банкротство — очень непростая и регламентированная процедура. Его можно оформить через МФЦ, можно через суд. В рамках судебной процедуры решается, насколько правомерно признание человека банкротом. Имущество описывается и реализуется на торгах, при этом единственная жилплощадь и средство труда не изымаются», — уточнил эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Из средств, вырученных с продажи имущества должника на аукционе, погашается часть задолженности, и человек становится свободным от обязательств. При этом в случае признания банкротом гражданин лишается права занимать руководящие посты в финансовых организациях на определенный срок, а также не может брать кредиты в течение нескольких лет, предупредил Беляев.

Экономист уточнил, что по закону на банкротство может подать практически любой человек, у которого упали доходы, который лишился работы и не может обслуживать долг.

«Также надо помнить, что эта процедура достаточно дорогая: оплачиваются пошлины, объявления о начале процедуры банкротства, аукцион», — заключил Беляев.

30 ноября сообщалось, что по состоянию на ноябрь 2023 года банкротство угрожает почти 20% заемщиков в России. По состоянию на ноябрь текущего года число потенциальных неплатежеспособных лиц среди заемщиков резко увеличилось на 11% и достигло почти 10 млн человек, передает НСН.

Ранее, 23 ноября, юрист Вячеслав Курилин заявил, что для реструктуризации кредита в рамках банкротства человек должен представить банку план.

По словам Курилина, реструктуризация может идти до трех лет, поэтому времени вполне достаточно. Как отметил эксперт, даже при негативном сценарии развития событий можно решить вопрос и вернуться в привычный график погашения займа, передает RT.

Ранее, 16 ноября, руководитель Федресурса Алексей Юхнин сообщил «Известиям», что в период с 1 по 14 ноября процедуру внесудебного банкротства начали в отношении 539 человек.

В свою очередь, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень сообщил «Известиям», что процедура внесудебного банкротства с 3 ноября стала доступна россиянам с долгами от 25 тыс. до миллиона рублей.

По словам эксперта, в настоящее время задолженность физлиц составляет около 40% доходов, этот показатель не считается критически большим. При этом большой объем доходов уходит на товары первой необходимости, что делает даже такой уровень нагрузки достаточно ощутимым, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Москве будут судить бизнесмена за преднамеренное банкротство и сокрытие имущества своей фирмы, передает агентство городских новостей «Москва».