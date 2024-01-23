Избитого тюленя обнаружили на автодороге под Кандалакшей

Раненного гренландского тюленя обнаружили на автодороге под Кандалакшей Мурманской области. Предположительно, его могли избить, сообщает зоозащитная организация «Джульбарс» в своем паблике в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 23 января.

«До ближайшего водоема очень далеко, сам приползти точно не мог. Ни заповедник, ни ветклиника помочь не могут, уже везде звонили. Вот честно, не знаем, что делать. С дороги его люди, конечно, забрали, дальше пока тупик», — сказали нашедшие животное люди.

Спасителей по видео удаленно консультируют специалисты Мурманского океанариума, пишет ИА «Би-порт». Как пояснили ветеринары, тюлень находится в достаточно тяжелом состоянии, поскольку не проявляет никакой активности и оборонной реакции. По их мнению, «шансов мало».

Ранее в январе сообщалось, что фонд «Компас» выступил с инициативой включить каспийского тюленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. Популяция уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.