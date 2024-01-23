Юрист рассказал о распространенных схемах обмана женщин-водителей

В России распространены мошеннические схемы на дорогах. При этом есть отдельная категория — женщины-водители, обмануть которых проще. Как правило, из-за того, что обычно они хуже знают автомобили. Управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев 23 января рассказал «Известиям» о самых распространенных схемах обмана.

Так, один из распространенных приемов — это симуляция поломки автомобиля.

«Мошенник едет следом за выбранной им мишенью и в нужный момент подает сигналы, демонстрируя, что с машиной жертвы якобы что-то не так. Есть разные способы — иногда мошенники присматривают машину еще на парковке. Там они, например, прыскают масло или тормозную жидкость на выхлопную трубу. От горячего коллектора поднимается дым, имитируя неисправность двигателя. Или, если возможно, распыляют воду на двигатель, создавая вид разгерметизации системы охлаждения. Еще иногда имитируют утечку тормозной жидкости, наливая ее на покрышку или тормозной диск. А если автоледи уже остановилась и открыла доступ к капоту, там они отсоединяют какой-либо шланг в моторном отсеке и говорят о якобы имеющейся проблеме», — сказал юрист.

Если автоледи останавливается, преступник предлагает помощь в устранении неисправности. На самом деле он либо имитирует ремонт, либо отвозит автомобиль в свою мастерскую, где сообщники «обнаруживают» серьезную поломку и требуют за ремонт крупную сумму, сообщил Русяев.

«Более того, иногда эта схема проворачивается прямо с подставным эвакуаторщиком, который преследует якобы сломанное авто и предлагает самостоятельно привезти его в автосервис. Если вы случайно встречаете на дороге эвакуатор, особенно старый и с неопрятным водителем, скорее всего, это мошенники, поэтому лучше вызвать официальную эвакуацию, если вы считаете, что она необходима», — добавил эксперт.

Другой распространенный прием, который активно используют мошенники, — это эксплуатация естественных человеческих чувств и эмоций. Например, они могут разыгрывать сценки с участием детей или беременных женщин, чтобы вызвать сочувствие и жалость у автоледи.

«Машина останавливается, из нее выходит мужчина с ребенком на руках и умоляюще просит денег на бензин или лекарства для малыша. Или на заднем сиденье сидит женщина на последних месяцах беременности, мучающаяся от болей, которой якобы срочно нужно попасть в больницу. Растроганная такими историями добрая женщина-водитель готова отдать последние деньги, лишь бы помочь страдающим людям. К сожалению, на самом деле всё это лишь постановка, чтобы обманом выманить крупную сумму», — объяснил эксперт.

По словам Русяева, автомошенники подлежат уголовной ответственности по ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Наказание варьируется от штрафа до 120 тыс. рублей, двух лет ограничения свободы за обычное мошенничество, до пяти лет принудительных работ или лишения свободы при значительном ущербе или вреде уязвимым гражданам. Если вы думаете, что вас, возможно, «разводят», важно записывать номера телефонов, автомобильные номера и любую другую информацию для возможного судебного разбирательства, подчеркнул специалист.

«Конечно, не стоит отдавать деньги или открывать капот посторонним. При возникновении подозрений лучше вызвать на помощь родных, друзей или сотрудников ГИБДД и зафиксировать происходящее на видео. Соблюдая меры предосторожности, можно избежать финансовых потерь и сохранить спокойствие за рулем», — заключил юрист.

В конце декабря юрист Русяев рассказал «Известиям» о новой схеме мошенничества на дорогах. Так, одной из последних «новинок» стало предложение оформить ДТП без участия ГИБДД через фирмы так называемых аварийных комиссаров.