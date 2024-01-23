Стоимость квадратного метра жилья в Сочи выросла на 31% за год

Число сделок с недвижимостью в Сочи за 2023 год выросло на 24% и достигло почти 9 тыс. Средняя цена за квадратный метр жилья составила 434,1 тыс., по сравнению с данными за 2022 год стоимость выросла на 31%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании «Неометрия» 23 января.

Наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры — 52% от общего числа сделок, студии заинтересовали 37% покупателей, трехкомнатные и двухкомнатные квартиры приобрели 9% и 2% клиентов соответственно, рассказали эксперты.

Чаще всего жилье в Сочи приобретали москвичи. Так, по итогам прошлого года 30% всех сделок на первичном рынке недвижимости приходилось на покупателей из Москвы. В список регионов, сформировавших спрос на сочинскую недвижимость, также вошли Краснодарский край (17%), Ростовская область (6%), Челябинская область (4%), Санкт-Петербург, Алтайский край, Оренбургская область, Республика Башкортостан и Пермский край (по 3% соответственно).

Аналитики отметили, что ипотечные программы остаются главным инструментом приобретения жилья: 90% сделок были совершены с использованием кредитных средств.

Эксперты прогнозируют сохранение высокого спроса на недвижимость в Сочи в 2024 году. Как они объяснили, высокую инвестиционную привлекательность обеспечивают благоприятный климат, действующий аэропорт, горнолыжный и морской курорты, динамичное развитие и благоустройство самого города.

«Спрос на недвижимость в Сочи демонстрирует уверенный восходящий тренд — с каждым годом сюда приезжает все больше туристов, ставятся новые рекорды по количеству отдыхающих, кроме того, согласно утвержденному генплану, начинается длительный период комплексного развития территории, что, безусловно, еще больше подогревает интерес к недвижимости в этом городе», — рассказала заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Анна Сапегина.

Ранее, 15 декабря, эксперт по загородной и туристической недвижимости, коммерческий директор группы компаний АСК Анна Исаева сообщила «Известиям», что стоимость квадратного метра элитного жилья в Сочи стала выше московских цен и обгоняет цены в некоторых зарубежных городах. Она уточнила, что квадратный метр элитной квартиры в этом городе стоит в среднем от 600 тыс. до 1 млн рублей.