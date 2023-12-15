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Эксперт объяснила рост стоимости элитного жилья в Сочи

Исаева: стоимость квадратного метра элитного жилья в Сочи перегнала цены в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Стоимость квадратного метра элитного жилья в Сочи стала выше московских цен и обгоняет цены в некоторых зарубежных городах, рассказала «Известиям» эксперт по загородной и туристической недвижимости, коммерческий директор группы компаний АСК Анна Исаева. Так, цена квадратного метра в российском курортном городе выше, чем в Дубае.

«Почему Сочи перегнал Дубай? Потому что в Дубае еще осталась свободная земля для элитного сегмента, а в Сочи уже нет. А поскольку, как известно, самые богатые люди, скупающие всю элитную недвижимость в мире, — это в основном россияне, то с закрытыми границами и санкциями им стало неинтересно инвестировать в зарубежные объекты недвижимости, и они сместили свой фокус интереса на самый лакомый кусочек земли в родной стране. А в том, что этим лакомым кусочком является Сочи, никто, я думаю, не сомневается», — отметила она.

Как рассказала Исаева, в период Олимпиады 2014 года в Сочи появилась современная инфраструктура, давшая толчок деловой активности. Город стал уникальным, ведь в нем могут отдыхать в любое время года любители моря и гор. В дальнейшем пандемия привлекла еще больше людей, а программа льготной ипотеки подогрела спрос на недвижимость, который стал значительно расти.

«Социальная инфраструктура не выдержала такого наплыва желающих перебраться поближе к морю, и власти сначала ввели запрет на точечную застройку города, а затем и мораторий на строительство многоэтажек. Так образовался дефицит предложений, цены стали расти еще быстрее», — добавила эксперт.

Исаева уточнила, что квадратный метр элитной квартиры в этом городе стоит в среднем от 600 тыс. до 1 млн рублей. При этом она объяснила, что квартиры в обычном, пусть и дорогом жилом комплексе не являются элитными. Элитная недвижимость — это уже коллекционное жилье — апартаменты и резиденции, сказала эксперт.

«Спрос на настоящую [элитную недвижимость] всегда высокий, ведь это уже своего рода коллекционная недвижимость. Экспозиция таких объектов, конечно, сравнительно долгая — может достигать 2–5 лет, но любой объект класса de luxe обязательно находит своего покупателя, а уж в Сочи и подавно», — заключила Исаева.

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Ранее, 9 декабря, сообщалось, что, по данным платформы «Авито Недвижимость», стоимость новостроек в России за год увеличилась на 8%. Цены выросли в 28 из 33 исследуемых городов. Самые дорогие квартиры на первичном рынке находятся в Москве (16,3 млн рублей), Сочи (11,8 млн рублей) и Нижнем Новгороде (9,1 млн рублей).

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