Экстренное предупреждение объявили на Сахалине из-за шквалистого ветра

На Сахалине в 10 южных и центральных районах спасатели объявили экстренное предупреждение на ближайшие два дня, 24 и 25 января. Это связано с прохождением циклона по территории острова.

Рекомендации по реагированию спасательное ведомство направило в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры. К реагированию готовы силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений.

Сильный снег, местами очень сильный, метель, видимость 500 м и менее, порывы ветра до 30 м/с ожидаются на территории Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского, Поронайского, Смирныховского районов и города Южно-Сахалинска.

Ограничено движение муниципальных автобусов по 10 маршрутам на участке трассы Южно-Сахалинск – Оха. Так, временно ограничено движение автобусов из Южно-Сахалинска в Долинск, Поронайск, Александровск-Сахалинский, Быков, Смирных, Вахрушев, Макаров, Углегорск, Красногорск, Шахтерск, уточняет ИА SakhalinMedia.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 23 января также в Приморском крае. Там отменены внутренние рейсы по всем направлениям и морские пассажирские перевозки. Ожидается выпадение до четырех месячных норм осадков. Во Владивостоке ввели временные ограничения на проезд по вантовому мосту на остров Русский для некоторых видов транспорта из-за штормового ветра.

Из-за циклона нарушено транспортное сообщение на двух трассах в Ханкайском округе. В частности, закрыт проезд для всех видов транспорта с 0-го по 12-й км автодороги Михайловка – Турий Рог – Кировка и с 0-го по 14-й км трассы Михайловка – Турий Рог – Рассказово. В краевом минтрансе ИА PrimaMedia сообщили, что дороги чистят 200 дорожных рабочих и 466 единиц техники.