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Во Владивостоке мост на остров Русский временно закрыли для большегрузов из-за ветра

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Во Владивостоке ввели временные ограничения на проезд по вантовому мосту на остров Русский для некоторых видов транспорта из-за штормового ветра. Об этом 22 января сообщается на сайте ФКУ ДСД «Дальний Восток» (подведомственное Росавтодору учреждение).

«Для обеспечения безопасности закрыт проезд большегрузного транспорта, пассажирских автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский через пролив Босфор Восточный», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент введения ограничений в 13:00 по местному времени (6:00 мск) скорость бокового ветра составляла 17 м/с.

Кроме того, с 10:00 по местному времени (3:00 мск) из-за ухудшения погодных условий на мосту была ограничена скорость движения до 40 км/ч.

Также об отмене трех рейсов городских шаттлов из-за непогоды сообщила пресс-служба Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове.

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Ранее в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. По данным «Примгидромета», в связи со смещением активного циклона вблизи восточного побережья Приморского края утром и днем 22 января, ночью 23 января ожидается снег, местами сильный, сообщила 20 января пресс-служба ведомства в Telegram.

В Москве 22 января ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до –8 градусов.

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