Внутренние авиарейсы отменили в Приморье из-за непогоды
В Приморском крае отменили внутренние авиарейсы во всех направлениях. Причиной стал сильный ветер, вызванный циклоном.
Как уточняет ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство, отменены рейсы в Единку, Агзу, Терней, Малую Кему, Светлую, Усть-Соболевку, Амгу и Максимовку. Задерживаются рейсы в Южно-Сахалинск и из Петропавловска-Камчатского во Владивосток.
При этом пассажирские автобусные и железнодорожные маршруты следуют по территории края по расписанию.
Сегодня, 23 января, Приморский край остается под действием циклона. В отдельных районах ожидаются снег, гололедица и снежные заносы. Порывы ветра достигают 30 м/с.
Во Владивостоке объявлен режим повышенной готовности. Все коммунальные и дежурные службы работают круглосуточно.