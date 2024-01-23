Службы ЖКХ Владивостока перевели на усиленный режим из-за погоды

Во Владивостоке объявлен режим повышенной готовности. Все коммунальные и дежурные службы работают круглосуточно. Режим продлится до 9 часов утра 24 января. Причина — сильный ветер.

ИА PrimaMedia со ссылкой на единую дежурную диспетчерской службы пишет, что за последние сутки в городе зафиксировано несколько сообщений о повреждении кровель и фасадов. Также из-за сильного ветра упало две вышки мобильной связи.

На центральной площади Владивостока порывы ветра повредили конструкции зимнего городка.

Ранее, 22 января, во Владивостоке ввели временные ограничения на проезд по вантовому мосту на остров Русский для некоторых видов транспорта из-за штормового ветра. В частности, закрыт проезд большегрузного транспорта, пассажирских автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский через пролив Босфор Восточный.