Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи
Политика
Лавров заявил о росте комплексов безнаказанности и превосходства США
Мир
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Мир
Аргентинские депутаты потребовали обосновать отказ от вступления в БРИКС
Спорт
Боксер Джонсон назвал себя русским на 100%
Авто
Средняя цена на подержанные авто в РФ выросла на 30%
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене фотографу Скворцову
Армия
Источник сообщил о завершении испытаний антидроновых мини-ракет для ЗРК
Экономика
Владельцем главного юрлица «Яндекса» в РФ стала российская МКАО
Мир
После землетрясения в Алма-Ате медпомощь потребовалась 44 гражданам
Мир
В Бельгии заявили о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время
Мир
Байден после слов Жан-Пьер о его остром уме перепутал своих министров
Происшествия
В Кузбассе ребенок попал в больницу после того, как его зажало дверьми автобуса
Общество
Подростка из Челябинской области осудили на пять лет за попытку теракта
Авто
Россияне потратили на покупку новых авто в декабре рекордную сумму

Службы ЖКХ Владивостока перевели на усиленный режим из-за погоды

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке объявлен режим повышенной готовности. Все коммунальные и дежурные службы работают круглосуточно. Режим продлится до 9 часов утра 24 января. Причина — сильный ветер.

ИА PrimaMedia со ссылкой на единую дежурную диспетчерской службы пишет, что за последние сутки в городе зафиксировано несколько сообщений о повреждении кровель и фасадов. Также из-за сильного ветра упало две вышки мобильной связи.

На центральной площади Владивостока порывы ветра повредили конструкции зимнего городка.

Ранее, 22 января, во Владивостоке ввели временные ограничения на проезд по вантовому мосту на остров Русский для некоторых видов транспорта из-за штормового ветра. В частности, закрыт проезд большегрузного транспорта, пассажирских автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский через пролив Босфор Восточный.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024